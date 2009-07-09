Лозинский смог скрыться из-за «гнилости» украинской правоохранительной и политической систем – эксперт

Киев. 9 июля. УНИАН. Экс-народный депутат от БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ смог скрыться и пока еще избегает ответственности за убийство из-за «гнилости» украинской правоохранительной и политической системы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ.

«Эта ситуация (вокруг В.ЛОЗИНСКОГО – УНИАН) свидетельствует о кардинальной слабости, “гнилости”, в том числе и правоохранительной системы Украины”, - заявил А.ПАЛИЙ.

Он привел данные о том, что на сегодняшний день в Украине насчитывается свыше 300 тыс. сотрудников милиции, свыше 25 тыс. работников Службы безопасности Украины, свыше 10 тысяч работников органов прокуратуры, а также несколько десятков тысяч пограничников.

«И в результате человек, который находился в столице, на виду еще несколько дней тому назад, исчезает», - отметил эксперт, добавив, что “уже тогда у правоохранительных органов были все основания подозревать его в убийстве и принять в связи с этим все необходимые меры».

А.ПАЛИЙ также отметил, что, кроме недостатков в правоохранительной системе, в Украине еще и “прогнила” политическая система.

“Мы увидели, что даже после призыва премьер-министра во фракции БЮТ нашлось больше 20 депутатов, которые не поддержали представления о лишении В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий”, - сказал эксперт, также напомнив об инициативе одного из депутатов от БЮТ наградить В.ЛОЗИНСКОГО за задержании вооруженного преступника.

А.ПАЛИЙ также считает, что все действия парламента вокруг дела В.ЛОЗИНСКОГО были направлены на то, чтобы дать ему возможность скрыться.

“Они (некоторые политические силы - УНИАН) работали в том контексте, чтобы сказать ЛОЗИНСКОМУ: “Давай, парень, убегай, потому что завтра тебя сдадут” и покрыть это преступление”, - убежден эксперт.

Кроме того, по мнению А.ПАЛИЯ, факт лишения В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий именно по его собственному представлению стал компромиссом, договоренностью между ним и БЮТ, чтобы «отбелить» блок от этого дела.

Как сообщал УНИАН, в связи с расследованием уголовного дела о гибели жителя Кировоградской области Валерия Олийныка 3 июля СБУ во исполнение поручения Генеральной прокуратуры объявила в розыск лишенного полномочий народного депутата В.ЛОЗИНСКОГО.

53-летний В.Олийнык погиб 16 июня в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области.

7 июля министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что не исключает, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться на территории Украины в домовладении какого-то из народных депутатов, поскольку, согласно закону, жилье, как и их владельцы, является неприкосновенным для вмешательства правоохранительных органов.