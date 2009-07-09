Медики опасаются возможных проблем с утилизацией вакцин против кори и краснухи в связи с приостановлением прививок

Киев, 9 июля. УНИАН. Медики опасаются возможных проблем с утилизацией неиспользованных вакцин против кори и краснухи в связи с приостановлением вакцинации после смерти старшеклассника из Краматорска Антона Тищенко в мае 2008 года в результате прививки.

Об этом сообщил врач-психиатр, ответственный секретарь Ассоциации психиатров Украины, общественный деятель, правозащитник, в прошлом – политзаключенный Семен ГЛУЗМАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Смерть ребенка – это действительно серьезно, и нужно было расследовать ее причины. Но если бы руководство Министерства здравоохранения было квалифицированным, то оно не должно было приостанавливать вакцинацию. При расследовании причин смерти было очень много нарушений – мальчика очень быстро похоронили, не смогли сделать эксгумацию... Там очень много подозрительного», - сказал С.ГЛУЗМАН.

По его словам, в настоящее время из-за приостановления вакцинации осталось неиспользованными «миллионы доз вакцины». «Сейчас заканчиваются сроки годности (вакцины), после чего их, как и любой медикамент, нельзя использовать. Возвращать нужно было раньше -не вернули. Что с этим делать? Насколько мне известно, в Украине нет современных способов утилизации подобных препаратов в таких количествах. Понятно, что если кто-то додумается их «спустить в унитаз», то это будет катастрофа – ведь это живая вакцина! У нас существует проблема утилизации и других биологических отходов», - пояснил медик.

В свою очередь отстраненный судом от процесса адвокат бывшего главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА Николай ШУПЕНЯ уточнил, что в Украину было ввезено около 9 млн. доз вакцины. «В Украине было использовано всего 130 тысяч доз вакцины из 9 миллионов. Все остальные – в холодильниках ожидают утилизации», - отметил он.

«В результате дела ПРОДАНЧУКА люди лишены права выбора своего пути к здоровью. Приостановление вакцинации означает то, что ее нельзя применять никому, а в 2012 году планируется проведение Чемпионата Европы по футболу. По оценкам специалистов, пик заболеваемости корью и краснухой приходится как раз на период перед Евро-2012. И мы опять можем прогреметь на весь мир», - добавил Н.ШУПЕНЯ.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура Украины проводит расследование уголовного дела по обвинению бывшего первого заместителя министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Н.ПРОДАНЧУКА в превышении служебных полномочий, в частности, в предоставлении разрешения на ввоз без регистрации вакцины для профилактики кори и краснухи индийского производства. По результатам работы ВСК ВР Украины установлено, что старшеклассник из Краматорска Антон Тищенко умер в мае 2008 года в результате проведения вакцинации.