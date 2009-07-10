Пересмотр соцстандартов нельзя проводить без реформирования системы льгот – эксперты

Киев. 10 июля. УНИАН. Пересмотр социальных стандартов нельзя проводить без предварительных мероприятий в других сферах, в частности без реформирования системы льгот.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины, директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий ГЕЕЦ.

Он отметил, что высокие темпы инфляции определяют необходимость пересмотра социальных стандартов, при этом «линейное» решение данного вопроса может привести к серьезным проблемам с дефицитом Государственного бюджета. При этом такое «линейное» поднятие не решит проблему защищенности населения от последствий кризиса.

«Сегодня Верховная Рада Украины должна объединить свои усилия с тем чтобы, говоря о поднятии минимальной зарплаты, одновременно провести реформы в других секторах, в частности минимизировать все льготы, которые сегодня установлены законодательством. Без такой поддержки ВР правительство вряд ли может сделать позитивные шаги в этой части», - отметил В.ГЕЕЦ.

В свою очередь доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла ЛИБАНОВА подчеркнула, что в Украине оплата труда является несправедливой, если сравнивать с показателями европейских стран. При этом решать этот вопрос в период кризиса нельзя ни в коем случае.

«Ни одна страна мира в кризисных условиях не может себе позволить тратить бюджет преимущественно на выплату социальных трансфертов или на выплату заработных плат бюджетникам. Я не хочу говорить «на социальные цели», так как «социальные цели» предусматривают развитие хотя бы охраны здоровья, инфраструктуры и образования, это хотя бы», - подчеркнула Э.ЛИБАНОВА.

Она считает, что в условиях спада экономики повышение соцстандартов, необеспеченное товарным предложением, может привести к росту инфляции. Кроме того, Украина фактически будет финансировать экономики других стран, так как объемы отечественной продукции на сегодня ограничены и население будет покупать импортные товары.

«В случае резкого поднятия заработных плат, будет завезен импортный товар, и фактически за счет поднятия цен мы спровоцируем новый подъем инфляции. Это основной результат, который мы сегодня получим», - считает Э.ЛИБАНОВА.

Также она подчеркнула, что такого количества разного рода льгот, как в Украине, нет ни в одной стране мира.

«Льгот сегодня мы имеем больше, чем любая из экономик мира. С таким социальным грузом ни одна экономика не в состоянии справиться, тем более не в состоянии справится с этим кризисная экономика», - подчеркнула Э.ЛИБАНОВА.

По ее словам, на сегодня первоочередным заданием власти должна стать борьба с безработицей, в том числе путем стимулирования развития малого и среднего бизнеса для увеличения количества рабочих мест.

«Сегодня нужно сконцентрировать усилия на предотвращении безработицы. Поверьте, ничего страшнее, чем массовое безработица, нет, - отметила Э.ЛИБАНОВА. – Масштабная безработица - это тот запал, который может подорвать любую экономику, любое общество».