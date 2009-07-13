В КИУ прогнозируют, что в президентских выборах будут принимать участие около 20 кандидатов

Киев. 13 июля. УНИАН. В Комитете избирателей Украины прогнозируют, что на президентских выборах будет около 20 кандидатов на должность главы государства.

Такое мнение выразил председатель КИУ Александр ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я думаю, если не поднимут выше залог, как предлагает Николай ТОМЕНКО, их будет приблизительно 20”, - сказал он. (УНИАН: вице-спикер Николай ТОМЕНКО предлагает увеличить до 10 млн. грн. из 500 тыс. грн. залог для участия в выборах Президента).

А.ЧЕРНЕНКО считает, что на прошлых выборах “технические кандидаты” не проявили себя как эффективная избирательная технология. “Их так регистрируют, чтобы были – поскольку, мол, у моего конкурента есть два технических кандидата, а у меня нет”, - сказал председатель КИУ. Он заметил, что для избирательных штабов “основных кандидатов” внести залог за “технического кандидата” в 500 тыс. грн. не является проблемой.

А.ЧЕРНЕНКО не советует бояться большого количества “технических кандидатов”: “У нас всегда на выборах были технические кандидаты и после выборов о них забывали”.

Председатель КИУ отметил, что на сегодня важным вопросом является исправление многочисленных недостатков в принятом Верховной Радой в первом чтении законопроекте о внесении изменений в закон о выборах Президента Украины.

Он напомнил, что 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к закону «О выборах Президента Украины», и планировалось, что через неделю парламент примет данный законопроект в целом.

“Но блицкрига не вышло – начались торги”, - заметил эксперт. По его словам, помешали этому две причины: внесение в профильный комитет больше 400 поправок к законопроекту, и вторая причина – политическое – блокирование работы парламента.

А.ЧЕРНЕНКО напомнил, что КИУ поддерживает большинство положений, предложенных в проголосованном законопроекте, и считает их полезными. В то же время отдельные изменения к закону содержат “ряд опасностей”, которые могут повлиять на демократичность и прозрачность будущих выборов Президента Украины.

Так, КИУ считает, что предложенный в законопроекте принцип формирования избирательных комиссий нарушает равенство возможностей кандидатов на пост Президента. Поскольку парламентские фракции не являются субъектами избирательного процесса, то их приоритетное право на включение своих представителей в избирательные комиссии может привести к нарушению баланса интересов в комиссиях и принятия ими политических решений.

Он привел пример, что при существующих “раскладах” политических сил в парламенте, в частности, что руководитель фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО “больше тяготеет” к лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО (согласно законопроекту именно за подписью лидера фракции в избирательные комиссии направляются по двое представителей от фракции – УНИАН), то Ю.ТИМОШЕНКО может получить “блокирующий” пакет своих представителей в избиркомах.

Председатель КВУ проинформировал и о других недостатках законопроекта, в том числе относительно процедуры обжалования результатов, о невозможности общественным организациям быть официальными наблюдателями и т. п. Он выразил надежду, что они будут исправлены во время подготовки ко второму чтению.

“Когда политики заявляют, что выборы будут плохими, грязными, страна эти выборы не переживет, это будет война компроматов. И это заявляют те, кто или будет принимать участие в выборах, или будет работать в штабах тех, кто будет баллотироваться. То есть, сами политики пугают нас грязной кампанией, хотя какой она будет - зависит именно от них. И чтобы не было этого лицемерия, я думаю, что мы, все-таки, проведем нормальные выборы, пусть не спокойные, но честные”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.