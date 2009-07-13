Институт открытого общества и фонд “Возрождение” начинают антикризисную гуманитарную программу

Киев. 13 июля. УНИАН. Институт открытого общества и Международный фонд “Возрождение” начинают антикризисную гуманитарную программу.

Об этом сообщил исполнительный директор Международного фонда “Возрождение” (МФВ) Евгений БЫСТРИЦКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН

По его словам, главная цель антикризисной гуманитарной программы – помочь людям, культурным и общественным организациям, которые больше всех пострадали от финансово-экономического кризиса. Е.БЫСТРИЦКИЙ отметил, что программа направлена на то, чтобы поддержать проекты, которые помогут людям налаживать собственную деятельность в кризисных условиях и при неблагоприятном ходе обстоятельств.

Е.БЫСТРИЦКИЙ сообщил, что Институт открытого общества, основателем которого является Джордж СОРОС, учредил Чрезвычайную программу, направленную на преодоление кризиса.

В целом на программу выделено 100 млн. дол. для 20 стран Восточной и Центральной Европы. Для поддержки гуманитарных инициатив в Украине Дж.СОРОС и Институт открытого общества открыл финансовую линию объемом более 20 млн. дол.

При этом Е.БЫСТРИЦКИЙ заметил, что эти средства Украина может получить лишь при условии качественных предложений Институту открытого общества, которые должны быть утверждены Международным советом Чрезвычайной программы.

Исполнительный директор МФВ сообщил, что начальный бюджет программы составляет 300 тыс. дол. США. “Это те деньги, которыми мы начинаем программу. Это инициативные средства, часть из которых мы выделили на организацию менеджмента программы, и 2 млн. грн. направлены на прямую поддержку людей”, - сказал он.

По словам Е.БЫСТРИЦКОГО, для определения приоритетов антикризисной гуманитарной программы Международный фонд “Возрождение” будет обсуждать с представителями ведущих общественных организаций Украины, властных институтов, бизнеса, лидерами всех заинтересованных благотворительных фондов Украины, международными донорами наиболее актуальные социальные проблемы в условиях кризиса.

Фонд выступает с предложением создать независимый консорциум благотворителей для поддержки инициатив, направленных на преодоление кризиса в гуманитарной сфере.

В рамках антикризисной гуманитарной программы, по словам Е.БЫСТРИЦКОГО, Фонд объявил первые конкурсы: совместно с Министерством по делам семьи, молодежи и спорта конкурс на оздоровление и отдых детей льготных категорий и вместе с Министерством образования и науки - конкурс в поддержку деятельности летних детских и школьных заведений отдыха.

Как отметила на пресс-конференции главный специалист Министерства образования и науки Зинаида РУДАКОВА, министерство поддержало проведение такого конкурса, поскольку денег, которые выделяет государство и местные бюджеты, не хватает на весь летний период оздоровления детей.

По словам заместителя директора департамента Министерства по делам семьи, молодежи и спорта Тамары ХОДАРЕВОЙ, на 1 июня этого года начали работу 16 тыс. 626 детских заведений оздоровления и отдыха, из них только 631 заведение может предоставить полноценные условия для оздоровления и отдыха детей. “Потому предложение, поступившее от Фонда, является очень подходящим и своевременным”, - сказала она.