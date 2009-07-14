JOB.ukr.net придумал, как защитить своих пользователей от мошенников

Во время кризиса на сайтах по трудоустройству резко увеличилось количество мошеннических вакансий. Так, от общего количества предложений о работе, поступающих от работодателей из городов-миллионников, в частности, Киева, Харькова, Днепропетровска, мошеннические составляют 10-15%. Зачастую их очень сложно распознать, поскольку мошенники хорошо имитируют свои «вакансии» под обычные объявления.

Сайт по трудоустройству JOB.ukr.net нашел способы защитить своих пользователей от мошенников.

1. Модераторы JOB.ukr.net тщательно проверяют каждую вакансию.

JOB.ukr.net, пожалуй, единственный в Украине сайт по трудоустройству, который не только не сократил, но и увеличил штат модераторов за время кризиса. Тексты 1,5-2 тыс. вакансий, которые ежедневно размещают работодатели на JOB.ukr.net, внимательно читают и проверяют указанные в них номера телефонов и адреса сайтов 8 модераторов. Если указанная информация вызывает подозрение, вакансия не публикуется на сайте.

Кроме того, на основании жалоб пользователей администраторы JOB.ukr.net составили список компаний-мошенников и не публикуют их вакансии на сайте.

2. Теперь переписка соискателей с работодателями осуществляется в рамках самого сайта.

Традиционно резюме специалистов, которые они рассылают на вакансии с сайтов по трудоустройству, работодатели получают только по электронной почте. Этим пользуются мошенники. В ответ на письма соискателей они с помощью специальной программы-робота рассылают сообщения, содержащие просьбы перевести деньги или позвонить по номеру, стоимость минуты разговора по которому составляет 6-180 грн. (они, как правило, начинаются с цифр 8-703), чтобы получить дополнительную информацию о вакансии. JOB.ukr.net сделал так, что теперь все резюме специалистов приходят работодателю не в почту, а непосредственно в блокнот (персональный раздел пользователя) на сайте, а в его почту поступает только уведомление о появлении нового резюме. Таким образом роботы не смогут узнать адреса электронной почты соискателя и избавят его от спама.

3. Контактные данные соискателя работодатель увидит только после того, как введет специальный код доступа. Программы-роботы не смогут считывать электронные адреса соискателей и рассылать письма с просьбой о переводе денег и звонках на номера телефонов по спецтарифами.

Искать работу на JOB.ukr.net теперь не только безопасно, но и удобно. Сервисы сайта позволяют соискателю:

1. Знать, сколько работодателей просмотрели его резюме за текущий день и за все время нахождения резюме на сайте JOB.ukr.net.

2. Знать, когда и на какую вакансию он отсылал свое резюме.

3. Искать работу конфиденциально, чтобы его нынешний работодатель или коллеги не узнали о том, что он ищет новую работу.

4. Хранить в одном месте — в блокноте на JOB.ukr.net — и свои резюме, и вакансии.

5. Получать уведомления о том, что работодатель прислал ему в блокнот предложение о работе.

6. Выставлять оценку каждой вакансии.

7. Комментировать каждую вакансию.

8. Отсылать резюме на одну вакансию, на несколько или одновременно на все им выбранные на сайте.