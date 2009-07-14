Эксперты констатируют объединение БЮТ и Партии регионов для обеспечения общих интересов в канун выборов

Киев. 14 июля. УНИАН. Эксперты Школы политической аналитики при Киево-Могилянской академии констатируют объединение усилий Блока Юлии Тимошенко и Партии регионов для обеспечения общих финансовых и политических интересов в канун президентских выборов.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Разлом политической системы в канун президентских выборов”.

Директор Школы политической аналитики Ростислав ПАВЛЕНКО отметил, что на протяжении последних месяцев, несмотря на публичную демонстрацию противостояния, эти две политических силы пытались наработать формат взаимодействия.

“Есть попытки БЮТ и Партии регионов договориться за спиной избирателей”, – сказал Р.ПАВЛЕНКО.

При этом, по его словам, это сотрудничество предусматривает достижение двух основных целей. Это взаимное распределение бюджетных средств для дальнейшего их использования во время избирательной кампании, а также предоставление взаимных гарантий с целью обеспечения собственных политических интересов в канун выборов.

Р.ПАВЛЕНКО привел примеры совместных действий Партии регионов и БЮТ, направленных на достижение вышеупомянутых целей. Он напомнил, что 1 июля депутаты из этих фракций поддержали закон “О внесении изменений в законы Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” и “О Национальном банке Украины”, которым предусмотрено выделение Нацбанком дополнительных 10 млрд. грн. на финансирование объектов к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Также этим документом предусматривается сокращение финансирования Фонда гарантирования вкладов физических лиц и передача Кабинету министров права определять перечень объектов, мероприятий и объемов бюджетных средств, направленных на финансирование объектов Евро-2012. Эксперт отметил, что, несмотря на якобы благородную цель, с которой принят данный закон, возникает угроза растраты под выборы миллиардов бюджетных средств, ограничивается независимость Нацбанка, а также создается опасность неконтролируемой эмиссии.

В свою очередь, эксперт Школы политической аналитики Андрей ДУДА напомнил, что на сегодня запланировано проведение внеочередного заседания Верховной Рады, на котором планируется рассмотреть проект еще одного документа, выгодного как БЮТ, так и Партии регионов. По его словам, речь идет о внесении изменений в законодательство о выборах Президента.

А.ДУДА подчеркнул, что многодневное блокирование парламентской трибуны под лозунгами повышения социальных стандартов сегодня планируют снять, поскольку необходимо принять закон, в котором совместно заинтересованы Партия регионов и БЮТ. Он объяснил, что предложенные изменения к закону о выборах Президента фактически отстраняют от работы на избирательных участках наблюдателей от всех других, кроме БЮТ и ПР, политических сил, а также представителей общественности и СМИ. Кроме того, этими изменениями на практике закрепляется полное доминирование в составе избирательных комиссий представителей лишь этих двух группировок.

А.ДУДА добавил, что таким образом две мощнейших политических силы пытаются максимально ограничить влияние общественности на политический процесс и призывал не допустить этого.