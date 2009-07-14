Стивидорная компания «ТИС» заявляет о давлении на частный бизнес в морских государственных портах

Киев. 14 июля. УНИАН. Стивидорная компания «Трансинвестсервис» (ООО «ТИС»), оперирующая в морском торговом порту «Южный», заявляет о давлении на частный бизнес в морских государственных портах.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель ООО «ТИС» Олег КУТАТЕЛАДЗЕ.

«Понятие причала перекручивается умышленно. Министерство, а также порт «Южный» фантазируют о том, что терминал по перевалке грузов и причал могут быть отдельными единицами. На самом деле все работает в едином комплексе», - сказал он. По мнению О.КУТАТАЛАДЗЕ, Министерство транспорта и связи Украины дезинформирует правительство и «проталкивает» постановления, которыми «по сути, пытается реприватизировать частную собственность таких компаний как «ТИС» и пр.». Как добавил он, такая ситуация может привести к снижению грузопотоков через порты.

Как сообщил директор ООО «ТИС-РУДА» Александр ЧЕБРУЧАН, инвестиции компании в строительство угольно-рудного комплекса в порту, которое «ТИС» начала 3 года назад, позволили увеличить доходы порта до 5 млн. долл. в год. «По мере запуска каждого из причалов мы предполагаем увеличение этих объемов на 2-3 млн. долл. в год от стартовых 5 млн. долл.», - отметил он. По его данным, в частности, для обеспечения захода крупных судов компания инвестировала в подчистку внутреннего канала около 4 млн. долл., в образование акватории - около 30 млн. долл. «Это позволило и порту, и нашему комплексу, обеспечить обработку крупнотоннажных судов и обеспечить сегодня до 12 млн. тонн в год дополнительно к тем показателям, которые были и у порта и у компании «Трансинвестсервис». Предполагается, что только возмещение вложенных денег займет 5-7, возможно, 8 лет», - сообщил А.ЧЕБРУЧАН.

Как сообщал УНИАН, Минтранс заявляет о незаконном владении акваторией в 22 га компанией "Нибулон" в Николаевском порту и причалами в порту "Южный" компанией "ТИС". По словам заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной администрации морского и речного транспорта Михаила ЧУБАЯ, причальные сооружения являются стратегическими объектами, и, как и акватории, не могут передаваться в частную собственность.

По данным начальника порта «Южный» Юрия КРУКА, компания «Трансинвестсервис» незаконно владеет причалами номер 16 и 17 в порту. По его словам, в результате этого только в первом полугодии этого года порт недополучил 23 млн. грн. от деятельности причала №16 и 9 млн. грн. от причала №17. По словам Ю.КРУКА, уже есть поручение премьер-министра передать эти причалы на баланс порта.

Морской торговый порт “Южный” является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный) и занимает одно из первых мест в стране по грузообороту (20,698 млн. тонн в 2005 году). Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и г. Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.