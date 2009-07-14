Дата-центр ВОЛЯ предлагает новые тарифы «Эксперт» и «Телепорт-VIP» без ограничения трафика

Дата-центр ВОЛЯ разработала два акционных тарифных плана: «Эксперт» и «Телепорт-VIP» без ограничения трафика.

В тарифном плане «Телепорт-VIP» абоненты получают неограниченный украинский трафик на скорости 1Гбит/с и неограниченный зарубежный трафик на скорости 100Мбит/с.

«Телепорт-VIP» обеспечивает абонентам дата-центра следующие преимущества:

Место для размещения оборудования – шкаф (стойка) 42 юнита;

Количество IP-адресов – 58 шт.;

Предоставление отдельного Ethernet-коммутатора – 24 порта, 1Гбит/с.;

Предоставление отдельного устройства для удалённого доступа (IP-KVM);

Электропитание – 200В, 22 розетки, 7.5кВА/6кВт;

Возможность удалённого управления электропитанием;

Включение к двум независимым системам электропитания;

Возможность размещения собственной стойки или шкафа абонента.

В тарифном плане «Эксперт» абоненты получают два подключения на скорости 1Гбит/с и гигабитный Ethernet-коммутатор на время пользования тарифным планом.

Тарифный план «Эксперт» обеспечивает абонентам дата-центра следующие преимущества:

Предоставление в пользование мощного сервера Intel Xeon Quad-Core 3330 / 4Gb / 2xTb;

Входящий зарубежный трафик, включённый в абонплату – 300Гб;

Неограниченный исходящий зарубежный трафик;

Неограниченный украинский трафик;

Количество IP-адресов – 4 шт;

Электропитание – 2х220В;

Место на сервер резервного хранения данных – 300Гб;

Во всех тарифных планах Дата-центра ВОЛЯ отсутствует плата за первоначальную установку серверов и оборудования. По желанию Абонента, в пакет документов может входить отдельное приложение к договору о гарантированном уровне сервиса (Service Level Agreement – SLA).

На сегодняшний день Дата-центр ВОЛЯ имеет две технические площадки ёмкостью более 7000 юнитов. Наличие двух независимых технических площадок позволяет Абонентам создавать распределённые отказоустойчивые решения.

Подробная информация об услуге, тарифах и дополнительных сервисах размещена на сайте дата-центра www.dc.volia.com.

Дата-центр ВОЛЯ — подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением услуг хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) — размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.