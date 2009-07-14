Около 10% игорных заведений в Украине до сих пор работают – депутат Писаренко

Киев. 14 июля. УНИАН. Около 10% игорных заведений из существовавших в Украине к моменту принятия закона о запрете игорного бизнеса продолжают работать.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат Украины (БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, до вступления закона о запрете игорного бизнеса в действие, до 70% залов игровых автоматов находилось в тени, и сегодня 10% из этого количества продолжают работать.

«Нам нужно еще очень много работать для того, чтобы в городах и селах Украины не осталось ни одного игрового автомата», - сказал народный депутат и добавил: «Количество денег, которые поступили в бюджет Украины от штрафов за нарушение закона о запрете игорного бизнеса, сегодня составляет ноль. К сожалению, сегодня мы не видим жестких мер со стороны Налоговой инспекции и МВД, которые могли бы привести к наложению штрафов и их уплате. Милиция и налоговики оказались не готовыми к борьбе со столь мощным негативным явлением, как игровые автоматы».

В.ПИСАРЕНКО убежден, что как только в отношении хозяев нелегальных игорных заведений будут возбуждены уголовные дела, ситуация резко изменится. «Уголовная ответственность распространяется не только на хозяев игровых автоматов, но и на тех, кто играет», - сказал он.

Народный депутат сообщил, что обратился к руководству МВД и ГНАУ с просьбой усилить работу по пресечению незаконной работы игорных заведений. «Еще неделю назад я направил соответствующие письма Юрию ЛУЦЕНКО и Сергею БУРЯКУ относительно необходимости проведения тренировок и разъяснений среди личного состава возглавляемых ими ведомств по вопросам противодействия незаконному игорному бизнесу. Очень плохо, когда милиционер, приходя в работающий игровой зал, не знает, что ему делать», - сказал депутат.

При этом он отметил, что каждый руководитель районного управления МВД должен быть уволен, если на его территории выявлен игровой зал или подпольное казино. «Соответствующие распоряжения уже изданы по Министерству внутренних дел, и теперь мы увидим, как они будут выполняться», - добавил В.ПИСАРЕНКО.

В ходе пресс-конференции председатель общественной организации "Комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" Алексей КОСАРЕВ заявил, что по результатам рейда, проведенного в Киеве, было выявлено работающее казино по адресу ул. Горького, 50. «10 июля абсолютно открыто в центре столицы работало казино... Выявив факт нарушения закона о запрете игорного бизнеса, мы вызвали сотрудников милиции, которые приехали через 2 часа после этого. В ходе проверки с нами были представители 5 телеканалов, у одного из журналистов охранники казино пытались забрать удостоверение и препятствовали съемке. Адвокат, представлявший интересы хозяина казино, заявил, что оно работает якобы в соответствии с решением суда, который постановил, что действие закона о запрете игорного бизнеса на него не распространяется, так как данное казино зарегистрировано на Кипре», - сказал А.КОСАРЕВ.

Он отметил, что только после настоятельных требований представителей "Комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией" сотрудники МВД приняли решение о закрытии этого казино.

А.КОСАРЕВ также сообщил, что факты нарушения закона о запрете игорного бизнеса выявлены Комитетом в ряде регионов Украины. «В Полтаве мы обнаружили 4 работающих казино, в два из которых можно было попасть абсолютно свободно. Нам постоянно поступают сигналы, практически изо всех регионов Украины. Если казино продолжают работать в центре столицы, то трудно надеяться на то, что закон о запрете игорного бизнеса будет выполняться в регионах», - сказал он.

А.КОСАРЕВ считает необходимым широко привлекать к борьбе с нарушением закона о запрете игорного бизнеса граждан Украины. «Мы предлагаем всем, кого беспокоит этот вопрос, обращаться по телефону 8 (048) 722 22 05 и сообщать о фактах нарушения закона», - сказал глава Комитета.

Подводя итого, В.ПИСАРЕНКО отметил, что для пресечения работы нелегальных игорных заведений необходимо наладить кооперацию между милицией и налоговой инспекцией. «К сожалению, сегодня взаимодействовать этим двум структурам не всегда удается. Милиция не может конфисковывать игорное оборудование, а налоговая - привлекать к уголовной ответственности. Поэтому они должны координировать свои действия», - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 июля Главное управление налоговой милиции ГНА Украины с начала действия Закона „О запрете игорного бизнеса в Украине” (26 июня) установило 155 фактов незаконного проведения азартных игр, изъято 2,1 тыс. игровых автоматов и другого оборудования на сумму 27,2 млн. грн. В отношении нарушителей составлено 63 административных протокола. 25 материалов направлено в органы внутренних дел для возбуждения уголовных дел по ст.203 Уголовного кодекса Украины (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности).

Справка УНИАН. 15 мая с. г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине». Законом запрещается не только игорный бизнес, но и участие в азартных играх.

4 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон и предложил парламенту доработать его с целью реального запрета этой деятельности на определенный период времени до ее жесткого законодательного урегулирования.

11 июня Верховная Рада преодолела вето Президента, 23 июня В.ЮЩЕНКО подписал Закон «О запрете игорного бизнеса в Украине».

Согласно подписанному Закону, "к субъектам ведения хозяйства, которые организуют и проводят на территории Украины азартные игры, применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере восемь тысяч минимальных заработных плат с конфискацией игорного оборудования, а прибыль (доход) от проведения такой азартной игры подлежит перечислению в Государственный бюджет Украины". Применение санкций осуществляется по решению суда, принятого по иску органов государственной налоговой службы.

Данный Закон вступает в силу со дня опубликования и действует до принятия специального законодательства, которое предусматривает право осуществления игорного бизнеса в специально созданных игорных зонах.

Со дня вступления в силу данного Закона выдача лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине прекращается, а лицензии, выданные субъектам предпринимательской деятельности до дня вступления в силу данного Закона, отменяются.

Кабинет министров Украины на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу данного Закона обязан разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о деятельности по организации и проведению азартных игр в специально отведенных для этого игорных зонах.