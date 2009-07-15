FREEMAIL вышел в «мобильный эфир»

Электронная почта FREEMAIL с 14 июля доступна со всех мобильных средств связи. Компания «УКРНЕТ» дополнила линейку своих мобильных сервисов. Вслед за порталом ukr.net и http://pogoda.ukr.net/ вышла версия FREEMAIL для мобильных браузеров. Отныне у пользователей есть возможность общаться по электронной почте всегда и везде, даже не имея доступа к стационарному компьютеру. Для этого достаточно выйти в Интернет с мобильного телефона, набрать адрес www.ukr.net и войти в свой ящик.

«Аудитория FREEMAIL - активные люди, которые привыкли держать руку «на почтовом пульсе» и не могут долгое время обходиться без корреспонденции. Ведь зачастую в отпуске возникает необходимость проверить переписку и своевременно отправленное письмо может спасти положение. Или Вы застряли в пробке по дороге на работу, а начальник требует от вас информацию», - говорит технический директор компании «УКРНЕТ» Владимир ШАРУН.

Версия FREEMAIL для мобильных браузеров отличается простотой, высокой скоростью и отсутствием рекламы. При этом она выполняет основные функции стационарной версии - письма можно читать, писать, получать и отправлять, работать с адресной книгой и не только.

Версия FREEMAIL для мобильных браузеров доступна владельцам всех средств мобильной связи: от мобильных телефонов и коммуникаторов до КПК и смартфонов. Мобильный FREEMAIL позволяет просматривать графические файлы во вложении, которые можно сохранять на телефон (если он поддерживает такую функцию).

«Постоянное почтовое и мобильное общение чрезвычайно важно для современного человека. И мы считаем, что тандем FREEMAIL-мобильный телефон будет полезен всем, кто по ряду причин не может пользоваться почтой со стационарного компьютера. Отныне наши пользователи всегда будут на связи», - резюмирует Владимир ШАРУН.