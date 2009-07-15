Ветераны-афганцы обвиняют КГГА в игнорировании их прав на социальную защиту и господдержку

Киев. 15 июля. УНИАН. Ветераны боевых действий в Афганистане обвиняют Киевскую горгосадминистрацию в игнорировании их прав на социальную защиту и государственную поддержку, гарантированные национальным законодательством.

Об этом заявил пресс-секретарь Киевского городского союза ветеранов Афганистана Василий ЮРЬЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Каждый гражданин Украины с сочувствием и уважением относится к нам, но только не власть на всех уровнях государственных структур. Чиновники забыли, а точнее - игнорируют наши проблемы по решению вопросов, гарантированных законодательством. Мы же не просим что-то невозможное! Мы просим соблюдать Конституцию, и тогда все будет хорошо», – сказал В.ЮРЬЕВ.

В частности, по его словам, в городском бюджете на 2009 год в рамках программы «Забота» не предусмотрено финансирование социальных гарантий ветеранов и инвалидов боевых действий в Афганистане.

Кроме того, В.ЮРЬЕВ подчеркнул, что в прошлом году несколько воинов-афганцев получили по распоряжению КГГА ордера на квартиры в несуществующих домах, а другие, в частности, инвалид второй группы Виталий ОСАДЧИЙ столкнулся с проблемой выселения из комнаты в общежитии.

«В настоящее время в Шевченковском районном суде Киева рассматривается дело о моем выселении из комнаты в общежитии от Киевгорстроя. Я арендовал эту жилую площадь, когда работал врачом-патологоанатомом. Сейчас я не работаю. Мне дали справку о том, что я там проживаю, но не прописан и не имею права на регистрацию. С этим связано очень много проблем, в том числе и с постановкой на квартирный учет», - пояснил В.ОСАДЧИЙ, отметив, что проживает в Киеве с 1989 года.

Руководитель Комитета семей погибших, заместитель Киевского городского союза ветеранов Афганистана Алла ШИТОВА также добавила, что в настоящее время адресная помощь семьям, потерявшим сыновей в Афганистане, за повышение жилищно-коммунальных тарифов составляет 6 грн. 14 копеек. «Мы хотели бы, чтобы нам пояснили городские власти, откуда взялись такие цифры», - сказала она.

По ее мнению, государство должно рассмотреть возможность выделения второй пенсии семьям, которые потеряли единственных сыновей на войне в Афганистане.

«Почему прокуратура закрывает на такие факты глаза? Я буду настаивать на немедленном привлечении к ответственности тех, кто не выполняет законодательство», - заявил народный депутат Юрий КАРМАЗИН.

Он также сообщил, что намерен обратиться к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой на заседании правительства заслушать информацию о том, как в Украине выполняется законодательство, предусматривающее социальную защиту и государственную поддержку участникам боевых действий в других государствах.