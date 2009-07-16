UKR.NET готов поспорить с...

Украинских интернет-пользователей в первый месяц лета больше всего интересовали погода, новости, автобазар и портал UKR.NET. Таковы данные «Глобальной статистики украинского Интернета» за июнь 2009 года.

Как говорит логика, подкреплённая статистикой, «вечные темы», интересующие людей, не меняются. В том числе и в Интернете. Поэтому лидерство среди поисковых запросов независимо от сезона удерживают такие темы как погода, новости, автобазар, портал UKR.NET, и футбол.

Характерно, что в июне-2009, впрочем, как и ранее, в рейтинге поисковых запросов портал UKR.NET уверенно опередил футбол, гороскопы и работу. И это несмотря на высокий всплеск интереса к новостям, который был вызван подготовкой к "Евро-2012", кончиной Майкла Джексона и победой Владимира Кличко в бое за титул чемпиона мира по боксу, а также кризисом, который усиливает интерес к джоб-сайтам.

На портале UKR.NET собраны наиболее востребованные среди украинских интернет-пользователей сервисы. Это лента новостей от более 350 источников (в том числе и региональных), выход в почту, прогноз погоды, персональный сервис закладок для хранения любимых ссылок, каталог интернет-магазинов МАРКЕТ, поисковый сервис «4 в 1». К слову, поисковый сервис от UKR.NET четвертый в рейтинге поисковиков по переходам украинских пользователей. При том, что не является поисковиков – он объединил 4 наиболее популярные поисковые системы, которые вместе обрабатывают более 90% запросов украинских интернет-пользователей.