Ехануров не исключает, что подаст апелляцию на решение суда о признании законным его освобождение от должности министра обороны

Киев. 16 июля. УНИАН. Бывший министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ не исключает, что будет подавать апелляцию на решение суда, который не удовлетворил иск о признании незаконным постановления Верховной Рады о его освобождении от должности главы военного ведомства.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он сообщил, что 15 июля получил резолютивную часть постановления Окружного административного суда г. Киева, который рассматривал иск, касающийся обжалования постановления ВР об освобождении Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

“Исковые требования были о признании данного постановления противоправным, его отмена и восстановление меня в должности министра обороны”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ, уточнив, что в этой части суд не принял положительного для него решения, ссылаясь на решение Конституционного Суда от 11 декабря 2007 года, где говорится, что “Верховная Рада может реализовать свои полномочия относительно освобождения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел и без представления Президента Украины”.

“Если юристы мне посоветуют, что до осени этот вопрос может быть рассмотрен, то я подам апелляцию. По моему мнению, и по мнению юристов, произошло нарушение закона о Кабинете министров. Также есть вопрос трактовки решения Конституционного Суда”, - заметил Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что “в первую очередь необходимо думать о Министерстве обороны и о Вооруженных силах, ведь не могут они оставаться без министра”.

В то же время, по его словам, “если удастся осенью в начале работы сессии Верховной Рады – если они будут работать, если удастся договориться о новой кандидатуре (на должность министра обороны - УНИАН), и они проголосуют, то я на дороге стоять не буду, безусловно”.

“Я - человек команды Президента”, - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Верховная Рада освободила Ю.ЕХАНУРОВА от должности министра обороны Украины.

За принятие соответствующего решения проголосовали 363 народных депутата из 398, зарегистрированных в сессионном зале. Против голосовали 18 народных депутатов.

Отставку Ю.ЕХАНУРОВА поддержали 161 депутат от Партии регионов, 152 – от БЮТ, 4 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 19 – от Блока Литвина.