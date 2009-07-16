Ехануров заявляет, что возобновляет активную политическую деятельность в партии “Наша Украина”

Киев. 16 июля. УНИАН. Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины, экс-министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что возвращается к активной деятельности в партии “Наша Украина”.

Об этом Ю.ЕХАНУРОВ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“На недавнем съезде “Нашей Украины” меня избрали в состав президиума и политического совета партии. Как член президиума считаю, что уже приступил к политической деятельности”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также сообщил, что активно будет продвигать свою антикризисную программу “Прагматичный выбор” и план действий правительства на 2009-2012 года.

“То, что в настоящее время делает нынешнее правительство, противоположно тому, что предлагает я”, - отметил Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что у него много общего во взглядах на ситуацию и пути развития страны с позицией бывшего министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА.

Как известно, после назначения на должность министра обороны Украины в 2007 году Ю.ЕХАНУРОВ заявил о приостановке членства в “Нашей Украине” в связи с недопустимостью, по его мнению, совмещения деятельности руководителя военного ведомства и партийной работы.