Днепропетровский клуб намерен организовать самый высокогорный в истории матч по настольному теннису

Киев. 16 июля. УНИАН. Клуб настольного тенниса «Белые молнии» (Днепропетровск) намерен организовать самый высокогорный в истории матч по настольному теннису.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал президент клуба Сергей КОРКИН.

По его словам, матч планируется провести в конце июля – начале августа на одной из вершин самой высокой горы Европы - Эльбруса (высота западной вершины составляет 5642 м, восточной – 5621 м).

С.КОРКИН отметил, что основными препятствиями для проведения матча станут тяжелые погодные условия: мороз до -20 градусов Цельсия и ветер до 25 м/с.

Планируется, что матч пройдет на столе стандартных размеров с соблюдением основных правил современного настольного тенниса. При этом президент клуба подчеркнул, что специально для этого проекта разработана модель разборного стола из легких материалов, состоящая из 16 фрагментов.

Также С.КОРКИН рассказал, что участниками проекта станут 14 энтузиастов, 4 из которых профессионально связаны с настольным теннисом.

По его словам, в случае, если попытка окажется удачной, рекордное достижение будет зарегистрировано в Книге рекордов СНГ и Книге рекордов Гиннесса.

Президент клуба добавил, что целью проекта является привлечение внимания широкой общественности к настольному теннису и популяризация его в Украине и других странах.