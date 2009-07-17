"УКРНЕТ" "заложил" 2 миллиона

Количество закладок в одноименном сервисе на UKR.NET превысило 2 миллиона.

Сервис закладок на ukr.net отпраздновал второй шестизначный юбилей. С декабря пользователи "заложили" в него более 2 миллионов полезных ссылок.

"Судя по приросту числа добавленных сайтов, пользователи успели "распробовать" и оценить персональный сервис закладок на UKR.NET. При его разработке мы делали ставку на то, чтобы сделать закладки простыми и удобными в использовании", - комментирует Михаил Комиссарук, председатель Наблюдательного совета ООО «УКРНЕТ».

Персональный сервис закладок на UKR.NET хранит ссылки на любимые сайты, а также позволяет управлять ими и синхронизировать с имеющейся коллекцией в браузере. На работе Вы или дома, за каким компьютером бы Вы не находились – Ваши закладки на UKR.NET всегда под рукой.

"Позитивная динамика объемов "банка ссылок" - свидетельство того, что мы на правильном пути и уже скоро отпразднуем 3-миллионый юбилей. В ближайшие дни мы запускаем видео-путеводитель по закладкам на UKR.NET, который позволит увидеть, как с ним можно работать ", - отмечает Михаил Комиссарук.