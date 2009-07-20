Эксперт считает, что Украине для увеличения американских инвестиций необходимо снизить уровень коррупции
Киев. 20 июля. УНИАН. Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ считает, что Украине для увеличения размера американских инвестиций необходимо снизить уровень коррупции.
Такое мнение А.ПАЛИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя возможные результаты визита в Украину вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА.
“Вопросом при привлечении американских инвестиций является уменьшение уровня коррупции в стране. Американское правительство максимально избегает прямого управления своим бизнесом. Американский бизнес сам определяет те сфере, где ему больше всего приложиться. Правительство поддерживает бизнес в очень ограниченном количестве сфер, все другое передано на откуп администраций компаний. Бизнес Америки не идет в коррумпированную среду”, - сказал А.ПАЛИЙ.
При этом эксперт отметил, что наиболее открытые, прозрачные и некоррупционные экономики мира получают наибольшее количество американских инвестиций, даже несмотря на незначительные политические контакты. “Например, китайская экономика. У страны пока нет имеет особых политических связей из США, но она получает колоссальное количество инвестиций за счет прозрачной системы, установленной в этой стране. Так же и Сингапур, который не имеет прямых правительственных связей с США. Мне кажется, для привлечения в украинскую экономику огромных денег, которые есть в Соединенных Штатах, необходимо создать максимально прозрачную систему – не всевластия чиновников, как это есть сегодня, а установить закон, одинаковый и для инвесторов и для всех остальных, а особенно снизить коррупционную нагрузку, которая выдавливает иностранных бизнесменов из нашей страны”, - объяснил А.ПАЛИЙ.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, в Украину с рабочим визитом прибывает вице-президент США Дж.БАЙДЕН.
В ходе визита планируются встречи Дж.БАЙДЕНА с Президентом Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.
Также планируется, что Дж.БАЙДЕН выступит перед представителями деловых кругов Украины.
В ходе визита Дж.БАЙДЕНА будут обсуждаться вопросы подготовки возможной встречи президентов США и Украины в ближайшее время и предстоящего визита в Украину госсекретаря США.
Также в ходе визита вице-президента США будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, повышения уровня политического диалога, взаимодействия в сфере безопасности, вопросы торгово-экономических отношений, укрепления энергетической безопасности. Кроме того, будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и взаимодействия на международной арене.
Визит Дж.БАЙДЕНА в Украину продлится до 22 июля.