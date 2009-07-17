"Международная академия казачества" присвоила Ющенко звание Героя казацкого народа
16:27, 17 июля 2009Последние события
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Киев. 17 июля. УНИАН. Представители организации “Международная академия казачества” присвоили Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО звание Героя казацкого народа.
Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.
Президент академии Михаил ЯМНЕНКО сказал, что это звание является высшим казацким званием и присвоено за выдающиеся заслуги перед Украиной. По его словам, это решение было поддержано около 200 тысячами украинских казаков. Он также призвал В.ЮЩЕНКО издать Указ о “восстановлении казацкого народа как репрессированного народа”.
Президент академии отметил, что это звание также получил ряд других выдающихся украинских деятелей.
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