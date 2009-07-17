"Международная академия казачества" присвоила Ющенко звание Героя казацкого народа

Киев. 17 июля. УНИАН. Представители организации “Международная академия казачества” присвоили Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО звание Героя казацкого народа.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Президент академии Михаил ЯМНЕНКО сказал, что это звание является высшим казацким званием и присвоено за выдающиеся заслуги перед Украиной. По его словам, это решение было поддержано около 200 тысячами украинских казаков. Он также призвал В.ЮЩЕНКО издать Указ о “восстановлении казацкого народа как репрессированного народа”.

Президент академии отметил, что это звание также получил ряд других выдающихся украинских деятелей.