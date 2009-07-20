Эксперт считает, что Украина и США проводят консультации для организации осенью встречи Ющенко и Обамы

Киев. 20 июля. УНИАН. Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ считает, что Украина и США проводят консультации для организации встречи президентов Виктора ЮЩЕНКО и Барака ОБАМЫ до президентских выборов в Украине.

Такое мнение А.ПАЛИЙ высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН, комментируя заявление заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА о возможной официальной встрече осенью В.ЮЩЕНКО и Б.ОБАМЫ.

“Соответствующие дискуссии и соответствующие консультации с американской стороной, очевидно, уже ведутся, поскольку это не кто-то взял с потолка, а это сказал заместитель министра иностранных дел. И очевидно, что даже такое заявление без согласия американской стороны не могло прозвучать. Это является дипломатическим этикетом. Потому встреча может состояться осенью, но возможно, что Соединенные Штаты подумают, что до выборов такая встреча будет означать для них вмешательство во внутренние украинские дела – так это может быть истолковано, и администрация (Б.ОБАМЫ – УНИАН) может признать ее нецелесообразной. Поэтому не говорят об этом, как о 100-процентном факте. Но вероятность – очень и очень высокая”, - сказал А.ПАЛИЙ.

По его мнению, отказ администрации США от встречи с Украиной на высшем уровне будет означать лишь то, что Америка не хочет ангажироваться в украинскую избирательную кампанию.

“Соединенные Штаты обязательно встретятся с Президентом Украины, но если до выборов, тогда они будут встречаться с другими кандидатами в президенты, чтобы уровнять ситуацию, или они уже встретятся после выборов. Здесь, по моему мнению, нет ничего кардинально опасного – ни для ЮЩЕНКО, ни для Украины”, - пояснил эксперт.

А.ПАЛИЙ убежден, что новая администрация США желает “максимально лояльно высказаться о том, что выбор остается за украинским народом”.

“Скорее всего, если такая встреча состоится, а есть шанс достаточно реальный, что состоится, она состоится даже за пределами Украины - то есть не в результате визита ОБАМЫ в Украину, а в результате встречи на каком-то влиятельном международном событии, например, на заседании Ассамблеи ООН, или еще на каких-то международных событиях, которые будут происходить в Европе”, - предположил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 17 июля заместитель министра иностранных дел К.ЕЛИСЕЕВ выразил надежду, что официальная встреча президентов Украины и США состоится осенью. “Мы надеемся, что это состоится уже осенью”, - сказал К.ЕЛИСЕЕВ, добавив, что место встречи также еще не определено.

“Где она состоится – в Вашингтоне или еще где-то – это вопрос дальнейших переговоров. Возможно, о конкретном месте и дате будет достигнута договоренность во время визита Джозефа БАЙДЕНА. Также еще в этом году планируется визит в Украину госсекретаря США”, - сообщил дипломат.