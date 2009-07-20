32,7% украинцев готовы поддержать Партию регионов на вероятных досрочных парламентских выборах - опрос

Киев. 20 июля. УНИАН. 32,7% украинцев готовы поддержать Партию регионов на вероятных досрочных парламентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис”, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

14,2% опрошенных готовы поддержать БЮТ, 12,8% – “условный” Блок Арсения Яценюка, 5,4% – партию “Наша Украина”, 4,3% – Коммунистическую партию, 3,8% – Блок Литвина, 2,6% – Всеукраинское объединение “Свобода”, 1,1% – Прогрессивную социалистическую партию Украины.

Против всех проголосовали бы 2,6% опрошенных, не определились – 16%.

Опрос был проведен 4-14 июля. Опрошены 2010 респондентов во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.