Экс-руководитель Одесской оперы намерен обратиться в ГПУ по поводу проверки административно-хозяйственной деятельности театра

Киев. 21 июля. УНИАН. Экс-руководитель Одесского национального академического театра оперы и балета Сергей ПРОСКУРНЯ в ближайшее время планирует обратиться в Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел с требованиями провести проверку административно-хозяйственной деятельности театра.

Об этом С.ПРОСКУРНЯ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Сейчас на основании моего обращения к прокурору Одесской области в театре продолжается проверка, но в ближайшее время я планирую обратиться и в Генпрокуратуру и МВД”, - сказал С.ПРОСКУРНЯ.

По словам С.ПРОСКУРНИ, за 80 дней своего руководства Одесской оперой он выявил много “мертвых душ”, которые якобы работали в технических службах, но в действительности не появлялись на работе, хотя и получали зарплату на карточки.

Кроме того, С.ПРОСКУРНЯ заявил о бездеятельности тендерного комитета театра, а также о нарушениях при реализации билетов.

“Театр постоянно подает в Министерство культуры факты своей убыточности. На 2009 год запланированы 165 спектаклей, и доход от реализации билетов на эти спектакли составляет 4,070 млн. грн., то есть максимум 24 тысячи в среднем за один спектакль. При том, что аншлаговая стоимость спектакля в Одесской опере до моего прихода была 86 тыс. грн.”, - добавил экс-руководитель театра.

С.ПРОСКУРНЯ также сообщил, что театр планировал объем доходов на уровне 370 тыс. грн.

“Мы заработали благодаря моим проектам 815 тыс. грн. Я могу оперировать только этими данными. Всеми другими фактами должны оперировать прокуратура, КРУ и другие фискальные структуры”, - уверен он.

Как сообщал УНИАН, С.ПРОСКУРНЯ возглавил Одесскую оперу 8 мая 2009 г. Он известен как организатор и бессменный директор международного театрального фестиваля-лаборатории «Мистецьке березiлля».

Однако часть коллектива театра не поддержала творческих инициатив, предложенных С.ПРОСКУРНЕЙ.

9 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по предложению коллектива Одесского национального академического театра оперы и балета назначила народного артиста Украины, профессора Одесской государственной музыкальной академии им. А.Неждановой Анатолия ДУДУ новым исполняющим обязанности директора театра.

Ю.ТИМОШЕНКО приняла такое решение по результатам встречи с представителями коллектива Одесского национального академического театра оперы и балета по их просьбе. Представители коллектива просили премьер-министра вмешаться в ситуацию в театре и назначить руководителем театра человека, который пользуется авторитетом в коллективе, имеет музыкальное образование и признание аудитории.