Национальная контейнерная компания просит премьер-министра защитить ее права в конфликте в Ильичевском порту

Киев. 21 июля. УНИАН. Российский оператор контейнерных терминалов Национальная контейнерная компания (НКК) обратилась к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой защитить ее права, как иностранного инвестора, в связи с конфликтом с руководством Государственного предприятия «Ильичевский морской торговый порт» (ИМТП).

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Национальной контейнерной компании Алена АШУРКОВА.

По ее словам, руководство ИМТП втянуло НКК и ее дочернее предприятие «Укртрансконтейнер» (УТК) в судебную тяжбу, вследствие чего работа терминала на сегодня приостановлена. В частности, Одесский апелляционный хозяйственный суд 26 июня 2009 года постановил признать заключенный в 2005 году договор о совместной деятельности между НКК и ИМТП утратившим силу. С 28 июня работа на причалах НКК в Ильичевске была полностью остановлена во исполнение данного постановления суда, что привело к убыткам как владельцев грузов, находящихся на терминале, так и самого порта.

А.АШУРКОВА подчеркнула, что НКК не собирается мириться с создавшейся ситуацией и уже подала кассационную жалобу на решение Одесского апелляционного хозяйственного суда в Высший хозяйственный суд Украины. «Мы твердо намерены отстоять свою собственность и инвестиции, сохранив при этом свою деловую репутацию», - отметила она.

Президент НКК также отметила, что за 2005 – 2008 гг. Ильичевский порт получил от сотрудничества с НКК в виде прибыли и оплаты за услуги свыше 65 млн. долл., общий объем налогов и платежей НКК во внебюджетные фонды Украины превысил 27 млн. долл., совокупные инвестиции в развитие инфраструктуры составили 61 млн. долл. «Сегодня, когда НКК создала самый современный контейнерный терминал в Украине, его пытаются экспроприировать», - отметила А. АШУРКОВА.

Справка УНИАН. Национальная контейнерная компания (НКК) является крупнейшим в России оператором контейнерных терминалов. Компания была создана в 2002 году. Собственниками НКК в равных долях являются группа First Quantum и транспортная группа FESCO.

Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.