Сегодня уже определена четверка политиков, которые реально будут претендовать на президентскую должность – Карасев
Киев. 21 июля. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что сегодня уже фактически определены ключевые лица, которые будут претендовать на президентскую должность.
Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Фактически в этом политическом сезоне определились основные фавориты. Это четверка – ЯНУКОВИЧ, ТИМОШЕНКО, ЯЦЕНЮК и ЮЩЕНКО”, - сказал В.КАРАСЁВ. По его словам, речь идет не о рейтингах этих политиков, поскольку до дня выборов эти рейтинги могут существенно измениться. “Речь идет о реальности не только рейтинговой, а о реальности политической. То, что вице-президент США, который находится в Украине, будет встречаться именно с этими политиками, говорит о том, что это - четверка реальных кандидатов, которые разыграют президентский суперприз”, - сказал политолог.
В.КАРАСЁВ отметил, что реально президентская избирательная кампания началась после того, как заявление о своем участии в ней сделал глава государства Виктор ЮЩЕНКО. “Эта кампания будет целый год, независимо от того, какие изменения будут внесены в Закон о выборах Президента. Второй тур, потом инаугурация, потом проблема парламента, проблема правительства, проблема Президент – премьер. Окончательные итоги президентской кампании можно будет подвести только летом 2010 года”, - считает он.