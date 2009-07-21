Карасев не исключает досрочных выборов в ВР после выборов Президента

Киев. 21 июля. УНИАН. Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ не исключает проведения внеочередных парламентских выборов после выборов Президента Украины в январе 2010 года.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам В.КАРАСЕВА, новый Президент будет пытаться создать в ныне действующем парламенте реальное большинство и реальное меньшинство и сформировать новый состав Кабинета министров, учитывая состав новой коалиции.

“Этот процесс будет происходить независимо от того, кто выиграет президентские выборы”, - считает он.

По мнению эксперта, если не удастся это сделать, то, вероятно, состоятся досрочные парламентские выборы.

“Если не удастся таким способом переформировать Верховную Раду, то тогда очевидно будут досрочные парламентские выборы”, - сказал он.

В.КАРАСЕВ объяснил, что Украину после президентских выборов ожидает очень большая интрига. По его словам, если, например, победит лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, то “он захочет 10 лет власти и комфорта”. “А ему люди из его партии будут говорить: “Нет”. Им нужен будет премьер и такой спарринг к ЯНУКОВИЧУ, который бы легитимизировал капиталы на западе, поскольку ЯНУКОВИЧ пророссийский политик”, - сказал он.

По словам В.КАРАСЕВА, если на выборах победит лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, то исполнять обязанности главы правительства будет Александр ТУРЧИНОВ. При этом, по словам политолога, нужно принимать во внимание количество народных депутатов во фракции Партии регионов – 176, и они будут требовать или назначить своего премьер-министра, или будут шантажировать роспуском парламента.

“Выигрывает ЯЦЕНЮК, то здесь вообще ничего не понятно, потому что у него нет своей фракции. Выигрывает ЮЩЕНКО, а у него есть шансы выиграть, то это тоже ситуация”, - считает В.КАРАСЕВ.