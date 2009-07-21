Проскурня считает свое освобождение от должности руководителя Одесской оперы незаконным и просит Тимошенко о личной встрече

Киев. 21 июля. УНИАН. Сергей ПРОСКУРНЯ считает, что он незаконно освобожден от должности руководителя Одесского национального академического театра оперы и балета и просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО о личной встрече.

Об этом С.ПРОСКУРНЯ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я обращаюсь к Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой принять меня, выслушать, и, как минимум, направить в театр комиссию для того, чтобы она смогла разобраться в ситуации”, - сказал С.ПРОСКУРНЯ.

По его мнению, премьер-министра ввели в заблуждение.

“Простите за сленг, но Юлию Владимировну подставили. Подставили так, что теперь определенные силы могут говорить, что премьер-министр “крышует” коррупцию в культуре”, - считает С.ПРОСКУРНЯ.

“Я продолжаю верить в то, что Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО является профессиональным топ-менеджером, что она понимает разницу между новаторством и консерватизмом, что она поддерживает развитие, а не регресс, что она услышит меня и, очевидно, сделает объективные выводы”, - сказал С.ПРОСКУРНЯ.

На пресс-конференции также была распространена аналитическая справка, подготовленная юристом. В ней, в частности, речь идет о том, что приказ об освобождении С.ПРОСКУРНИ от должности генерального директора – художественного руководителя Одесского национального академического театра оперы и балета не отвечает контракту и действующему законодательству о труде.

“Этот приказ является недействительным и подлежит отмене, а господин С.ПРОСКУРНЯ – восстановлению в должности”, - говорится в справке.

При этом юрист отмечает, что в тексте приказа дается ссылка на один из пунктов контракта, в котором отмечается, что контракт с руководителем может быть разорван по инициативе Министерства культуры и туризма по основаниям, предусмотренных законодательством.

“При этом в приказе вообще не дается ссылка на то, по каким именно “другим основаниям” министерство разорвало контракт”, - объясняет юрист.

Как сообщал УНИАН, С.ПРОСКУРНЯ возглавил Одесскую оперу 8 мая 2009 г. Он известен как организатор и бессменный директор международного театрального фестиваля-лаборатории «Мистецьке березiлля».

Однако часть коллектива театра не поддержала творческих инициатив, предложенных С.ПРОСКУРНЕЙ.

9 июля премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО по предложению коллектива Одесского национального академического театра оперы и балета назначила народного артиста Украины, профессора Одесской государственной музыкальной академии им. А.Неждановой Анатолия ДУДУ новым исполняющим обязанности директора театра.

Ю.ТИМОШЕНКО приняла такое решение по результатам встречи с представителями коллектива Одесского национального академического театра оперы и балета по их просьбе. Представители коллектива просили премьер-министра вмешаться в ситуацию в театре и назначить руководителем театра человека, который пользуется авторитетом в коллективе, имеет музыкальное образование и признание аудитории, говорилось в сообщении Управления по связям со СМИ Секретариата Кабмина.