Эксперты сомневаются в возможности преодоления парламентом вето Президента на закон об изменениях в Бюджетный кодекс

Киев. 22 июля, УНИАН. Эксперты выражают сомнение в возможности преодоления Верховной Радой вето Президента на закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА сказал на пресс-конференции в УНИАН, что вряд ли фракция Партии регионов поддержит преодоление вето.

По его словам, сегодня в Партии регионов действуют по принципу “баба Яга против”.

В.БАЛА отметил, что Партия регионов вместо того, чтобы усовершенствовать закон и преодолеть вето Президента, привлекая таким образом новых сторонников для своего кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА, идет путем полного отбрасывания достаточно важных инициатив.

По мнению В.БАЛЫ, введение в действие данных изменений дало бы возможность прийти в политику новым людям из регионов, которые смогли бы воплотить в жизнь новые идеи по формированию бюджетов на местах.

В свою очередь директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН отметил, что проблемой Партии регионов является то, что “они не всегда понимают свои собственные интересы”.

По его словам, в данной ситуации “те местные советы, являющиеся полностью однопартийными на юго-востоке Украины, также дополнительно получат деньги, то есть у них будут возможности реализовать какие-либо социальные или градостроительные проекты фактически в интересах своего кандидата на пост Президента”. “Почему не взять деньги, которые дают?” - спросил он.

Как сказал В.СТОЯКИН, принятие парламентом изменения в Бюджетный кодекс является шагом на пути выполнения программы Партии регионов, поскольку “это шаг на пути если не к федерализму, то, по крайней мере, к укреплению местного самоуправления”, то “почему не присоединиться к выполнению своей программы?»

Эксперт РR-группы Polittech Ярослав МАКИТРА считает, что “шансы на то, что вето будет преодолено, минимальны, а практически - почти нулевые”.

По его словам, в данном вопросе “поле для компромисса сужено”, поскольку изменения в Бюджетный кодекс, в сущности, “усиливают позиции Юлии ТИМОШЕНКО в глазах местного самоуправления и местных общин”.

Я.МАКИТРА отметил, что вето Президента предопределено тем, что данный закон “разрушает действующую систему, по которой Президент Украины контролирует областные государственные администрации, и он (Президент) ожидает, что ныне существующая система может быть использована на президентских выборах в виде административного ресурса”.

По его словам, в случае принятия этих изменений “ЮЩЕНКО уже не сможет так контролировать, как сегодня, и иметь ресурсы для того, чтобы влиять на результаты на местах”.

По мнению Я.МАКИТРЫ, Партия регионов “не уверена в целесообразности разрушения перед выборами нынешней системы формирования местных бюджетов”. Он отметил, что “в данной ситуации верх берут политические расчеты, предвыборные технологии”.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Данным законом предусмотрен формульний расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

20 июля Президент применил право вето к Закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».