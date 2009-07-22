Эксперт не исключает, что осенью Ющенко может выступить в ВР с внеочередным обращением об экономической ситуации

Киев. 22 июля. УНИАН. Директор Института стратегических исследований Юрий РУБАН не исключает, что осенью Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит в парламенте с внеочередным обращением по поводу экономической ситуации в стране.

Такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ю.РУБАН сообщил, что такие идеи сегодня высказывают в Секретариате Президента.

По мнению эксперта, такая необходимость возникнет, если ситуация в украинской экономике будет патовой, но он надеется, что этого удастся избежать.

В то же время Ю.РУБАН подверг тотальной критике все аспекты деятельности правительства в экономической сфере. Среди прочего, эксперт высказал мнение, что Украина “зашла в экономический тупик”. Он считает, что страна “проедает незаработанное”, и запущенный станок для печатания денег может спасти ее только на один-два месяца.

По его словам, правительство на сегодняшний день не смогло предложить эффективную программу выхода из экономического кризиса, не занимаются вопросами преодоления кризиса и ведущие фракции парламента, вместо этого они занимаются подготовкой к президентским выборам.

Ю.РУБАН считает, что выиграть эти выборы сможет тот, кто предложит серьезную стратегию выхода из кризиса, которая будет воспринята обществом.

Также, по его мнению, последние социологические опросы свидетельствуют, что избиратели не будут голосовать за новые политические силы, отдавая предпочтение “традиционным” политикам.

Кроме того, Ю.РУБАН считает, что украинцы начинают возвращаться к “старым симпатиям”, в частности, это касается и В.ЮЩЕНКО.

“Пусть это еще не драматический перелом, но после продолжительного падения происходит рост его рейтинга”, - отметил Ю.РУБАН.