Инвестиционно-строительная группа не намерена отказываться от строительства дома по ул. Гончара в Киеве

Киев. 22 июля. УНИАН. ООО «Инвестиционно-строительная группа», выступающая застройщиком жилого дома по ул. Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе Киева, не намерена отказываться от продолжения строительства объекта, несмотря на все препятствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная группа» Анатолий КОНОВАЛЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания намерена продолжать строительство после опротестования предписания прокуратуры Киева о приостановке строительных работ на объекте.

Адвокат ООО «Инвестиционно-строительная группа» Олег ВЕРХОВСКИЙ сообщил, что предписание прокуратуры им оспорено. Он считает, что оно составлено с нарушением законодательства и решения Конституционного Суда, поскольку сводится к тому, что «ранее поданным протестом остановлено решение Киевгорсовета о выделении компании земельного участка, и поэтому там ничего строить нельзя».

А.КОНОВАЛЕНКО отметил, что инвестор строительства дома – компания «Нью Глобал Энтерпрайзерс компани» вложила в проект 25 млн. долл. Всего сумма инвестиций в проект составляет около 45 млн. долл.

При этом он добавил, что средства были направлены на выкуп жилого дома по ул. Гончара, 21, который находился в аварийном состоянии и не имел исторической ценности, его снос и отселение людей с 20 квартир, а также на проведение подготовительных работ.

По словам А.КОНОВАЛЕНКО, после инцидента 14 июля т.г. сумма ущерба от разрушения порядка 60 м бетонного забора составляет 300 тыс. грн. Кроме того, компания ежедневно несет убытки на сумму около 1 млн. грн. в результате повреждения забора, простоя техники и вынужденного простоя работников.

По данным О.ВЕРХОВСКОГО, ни одна квартира в жилом доме не продана, но существуют обязательства перед покупателями нежилых помещений.

Генеральный директор компании пояснил, что в ходе инцидента слезоточивый газ применяли не охранники стройплощадки, а противоположная сторона, о чем свидетельствует видеозапись.

«Я ответственно заявляю, что у нашей охраны не было слезоточивого газа, его не могло быть в принципе, потому что по договору у них не предусмотрено никаких средств защиты», – сказал он.

Несмотря на это, А.КОНОВАЛЕНКО извинился перед журналистами телеканала «Сити», заявившими о применении слезоточивого газа охранниками стройплощадки. «Мы приносим свои извинения и готовы рассмотреть совместно вопрос о том, как избавиться от последствий отравления журналистов этими средствами», – добавил он.

По словам адвоката компании, у застройщика есть все необходимые документы, свидетельствующие о законности строительства. В частности, договор аренды земельного участка, подтверждающий право землепользования, заключения комплексной государственной экспертизы, разрешение на временное нарушение благоустройства, разрешение на выполнение строительных работ, а также разрешение на выполнение земляных работ с учетом того, что участок под застройку находится в охранной зоне Ярославов Град. При этом он отметил, что не нашел ни одного пункта, который бы обязывал застройщика обращаться в ЮНЕСКО о разрешении на строительство.

А.КОНОВАЛЕНКО обратился к Президенту, премьер-министру, руководителям Генпрокуратуры, МВД, СБУ с заявлением о преступлении и просьбой «остановить беспредел», а также к председателю Верховной Рады с просьбой лишить депутата Кирилла КУЛИКОВА депутатской неприкосновенности.

По данным гендиректора компании, на участке по ул. Гончара, 17-32 планируется строительство 8-9-10-этажного элитного жилого дома общей площадью около 18 тыс. кв. м, жилой площадью около 12 тыс. кв. м, рассчитанного на 48 квартир. В комплексе запроектирован паркинг и нежилые помещения. Строительство дома планируется выполнить за полтора года.

При этом он добавил, что у компании есть семь проектов по строительству жилья в Киеве, но все они отложены на год из-за кризиса.

Как сообщал УНИАН, 16 июля т.г. представители инициативной группы жильцов соседних с ул. Гончара, 17-23 домов заявили о применении слезоточивого газа к протестующим против строительства жильцам.

В то же время «Главред» распространил информацию, что 14 июля активисты снесли ограждение и в очередной раз были обнародованы документы, которые запрещают строительные работы по ул. Гончара, 17-23. Во время сноса ограждения в участников протеста были выпустили струи слезоточивого газа. «Порцию газа получили и журналисты, и народные избранники, и местные жители», – сообщило издание.

17 июля т.г. прокуратура Киева вынесла предписание, которым требует немедленно приостановить действие разрешения по выполнению строительных работ от 06.06.2008 г., выданного «Инвестиционно-строительной группе» для строительства жилищного комплекса с помещениями общественного назначения и встроенным паркингом по улице Олеся Гончара, 17-23 в Шевченковском районе Киева.