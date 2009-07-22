Письмо к Ющенко о нецелесообразности массовых восхождений на Говерлу “политических мотивов не имело” – гуцульська общественность

Киев. 22 июля, УНИАН. Письмо-обращение гуцульськой общественности к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о нецелесообразности массовых восхождений на Говерлу “никаких политических мотивов не имело”.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН главный редактор гуцульського журнала “Гражда”, заслуженный журналист Украины Александр МАСЛЯНЫК.

По его словам, “было только беспокойство о Говерле, которая является заповедной зоной и восхождение на нее возможно только со специальным разрешением соответствующих экологических и природоохранных структур”. Он отметил, что это обращение “поддержало большинство населения Карпатского края”.

А.МАСЛЯНЫК считает странными заявления, в частности, и Президента В.ЮЩЕНКА по поводу того, что данное обращение является провокацией. По его словам, в обращении речь шла лишь о том, что “Говерла - живой организм, и эти массовые восхождения неуместны, неправильны и на них нужно разрешение, но когда речь идет о Президенте Украины, то о каком разрешении может идти речь”.

По мнению А.МАСЛЯНЫКА, лучше бы руководство Украины сплотило людей для преодоления последствий наводнения, случившегося в этом крае.

Он отметил, что В.ЮЩЕНКО придает “какое-то мистическое значение Говерле, и для него Говерла вторая, по-видимому, после Хоружевки”.

“Но Говерла для старта в 2001 году была успешна, и дай Бог, чтобы Говерла 2009 года тоже удержала его на тех высоких орбитах, но для этого нужно и словом, и делом, а именно к конкретному делу, и не только в нашем регионе, а в целом государстве мы призывали нашего Президента”, - добавил он.

Журналист Иван ДОБОШ из Ивано-Франковска на пресс-конференции отметил, что в письме-обращении “политики абсолютно никакой нет”.

По его словам, речь шла сугубо об экологических вопросах, поскольку “у подножия и на Говерле есть около 30 видов растений, занесенных в Красную книгу”. Он добавил, что при таких массовых восхождениях “вытаптываются растения и все выглядит так, как будто стадо прошло”.

И.ДОБОШ заявил, что после последнего восхождения, когда В.ЮЩЕНКО, не прислушавшись к призывам, все же пошел на Говерлу, “две молодежные студенческие организации - “Народное антикризисное сопротивление” и “Гражданская позиция” - собрали 16 мешков мусора, в основном это были пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты и даже оранжевые ленты”.

И.ДОБОШ также напомнил, что есть распоряжение бывшего главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаила ВЫШИВАНЮКА о запрещении массовых восхождений на Говерлу, которое его преемник Роман ТКАЧ не отменял.

Председатель общественно-культурного общества “Гуцульщина” Василий КОРЖУК отметил, что местной власти целесообразнее было бы заниматься проблемами Карпат, людей, которые проживают в Гуцульському крае, а не выяснять вопрос об авторства подписантов под обращением.

“Поэтому обращением мы хотели привлечь внимание Президента Украины, в первую очередь, правительства, тех, кто влияет на принятие решений, к проблемам, существующим сегодня в регионе”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в открытом письме руководителей общественных организации края в адрес главы государства содержался призыв к Президенту воздержаться от массовых восхождений на Говерлу “из-за уже нанесенного природе вреда и угрозы новых экологических последствий”. Как говорится в письме, после каждого такого массового восхождения «долго и тяжело отходят горы, люди и животные, поскольку во время этих акций и после них получаем парализованное движение автотранспорта, горы мусора, гектары вытоптанных альпийских лугов».

«Призываем Вас как лидера партии “Наша Украина” объяснить однопартийцам и сочувствующим политическим силам неуместность таких массовых восхождений под знаменами псевдопатриотизма, поскольку практически каждая такая акция проходит с нарушением экологических норм и действующего законодательства», - шла речь в письме в адрес В.ЮЩЕНКО.

18 июля Президент осуществил восхождение на вершину горы Говерла по случаю годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.