Аграрии заявляют о необходимости дополнительного финансирования Аграрного фонда на уровне 3 млрд. грн.

Киев. 22 июля. УНИАН. На сегодняшний день существует необходимость дополнительного финансирования Аграрного фонда Украины на уровне 3 млрд. грн. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий Юрий КАРАСИК.

«Мы считаем, что Верховной Радой должно быть принято решение о выделении 3 млрд. грн. для Аграрного фонда» - сказал Ю.КАРАСИК.

Он сообщил, что сегодня с рынка нужно снять, минимум, 5 млн. тонн зерна, из которых 3 млн. тонн должен выкупить Аграрный фонд Украины и по 1 млн. тонн. - госрезерв и ГАК «Хлеб Украины».

Кроме того, Ю.КАРАСИК отметил, что для поддержания спроса на зерно и соответственно уровня цен сегодня необходимо обеспечить доступ потребителей зерна к кредитным ресурсам, как внутренним, так и внешним.

Основными проблемами украинского животноводства, по словам Ю.КАРАСИКА, является «дикий, неурегулированный и необоснованный импорт», а также, как и по зерну, недостаточное финансирование со стороны государства.

«Необходимо выделить бюджетные средства и снять с рынка, учитывая сезонность, масло и сухое молоко, чтобы прекратить импорт масла и сухого молока, особенно из Беларуси, - отметил Ю.КАРАСИК. – Украина практически становится сырьевым придатком, получается так, что зерно мы за бесценок вывозим заграницу, а завозим мясо и молочную продукцию, а нужно, чтобы было наоборот».

Председатель Совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр БАКУМЕНКО сообщил, что за последние три недели закупочные цены на свинину, говядину и мясо птицы снизились на 10-15%, причиной чего стал опять-таки неконтролируемый импорт мяса, при этом мяса сомнительного качества.

«В Украину на сегодняшний день завезено 212 тыс. тонн, тогда как в прошлом, рекордном за всю историю страны, году было завезено 526 тыс. тонн. Поэтому обваливается внутренний рынок, поступает низкокачественная продукция, которая используется для производства так называемых колбасных изделий. На сегодняшний день не введены Госты на колбасные изделия, хотя есть закон, который это предусматривает, и поэтому украинский потребитель сегодня не понимает, что он потребляет», - отметил А.БАКУМЕНКО.

Как сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО, на сегодня еще одной проблемой аграриев является проблема несвоевременного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Кроме того, увеличиваются потери аграриев, связанные с увеличением расходов на транспортировку и хранение зерна.

Он подчеркнул, что правительство приняло ряд решений, которые должны улучшить ситуацию в аграрном секторе, при этом позитивных изменений пока нет.

«Мы будем настаивать на том, чтобы премьер-министр Украины привлекла к ответственности тех лиц, которые не выполняют ее распоряжения, или должны быть приняты другие меры, которые исправят ситуацию в данном сегменте рынка», - отметил Л.КОЗАЧЕНКО.

По словам президента Украинской зерновой ассоциации Владимира КЛИМЕНКО, решение проблемы с возмещением НДС и снижением тарифов на транспортировку на 33% (при этом расходы аграриев, связанные с транспортировкой, за год выросли в два раза) позволит аграриям повысить закупочную стоимость зерна, ориентировочно, на 300 грн. – до порядка 1 тыс. грн. за тонну.

При этом В.КЛИМЕНКО подчеркнул, что снижение тарифов может быть временным, на 2-3 месяца, так как снижение цен на зерно определяется фактором сезонности.