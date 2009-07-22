Филарет хочет встретиться с Патриархом Кириллом и обсудить пути преодоления раскола в православии

Киев. 22 июля. УНИАН. Патриарх Киевский и всей Русы-Украины ФИЛАРЕТ заявил о своем желании встретиться с Патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ, чтобы “обсудить пути преодоления существующих противоречий” в православии.

Об этом говорится в обращении Патриарха ФИЛАРЕТА к украинскому народу, которое было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН пресс-секретарем Украинской православной церкви Киевского патриархата ЕВСТРАТИЕМ (ЗАРЕЙ).

В частности, в обращении отмечается, что такая встреча необходима УПЦ КП для поиска путей преодоления церковного раскола и образования в Украине единой Поместной православной церкви.

“Этим обращением мы публично извещаем о нашей готовности во время визита Патриарха КИРИЛЛА провести встречу либо на уровне предстоятелей наших церквей, либо на уровне полномочных делегаций. Во время встречи мы хотим передать руководству РПЦ наши письменные предложения о путях преодоления существующих противоречий”, - отмечается в обращении.

Если встреча с Патриархом КИРИЛЛОМ не состоится, то предложения УПЦ КП будут обнародованы в форме открытого обращения в СМИ, отмечается в документе.

Кроме того, в УПЦ КП выразили уверенность в том, что визит Патриарха Московского и всей Руси КИРИЛЛА носит политический характер.

“Выступления и заявления патриарха КИРИЛЛА об Украине убеждают – он едет к нам не только для того, чтобы служить и молиться. Он едет пропагандировать политический проект интеграции Украины в Россию, пропагандировать возвращение к тому единству под властью Кремля, от которого Украина избавилась в 1991 году», - считает ФИЛАРЕТ.

По его мнению, визит Патриарха КИРИЛЛА в Украину организован с целью “лишить Украину ее независимости”.

В частности, Патриарх Киевский и всей Русы-Украины отмечает, что в Москве единство православной церкви рассматривают как рычаг политического влияния на Украину, “что позволит воплотить средневековую теорию о “Москве, – Третьем Риме” – духовном и политическом центре для всех славян и всех православных”.

Также ФИЛАРЕТ сообщает, что в УПЦ КП имеют достоверную информацию “о подготовке пророссийскими силами и даже спецслужбами силовых провокаций”.

“Мы настойчиво призываем участников акций протеста сохранять выдержку, помнить о своей христианской ответственности, вести себя в пределах разрешенного законом», - сказано в обращении.

Вместе с тем, Киевский патриархат подчеркивает, что не будет принимать участия в акциях протеста.

В то же время УПЦ КП призывает верующих к общей молитве за мир и добрососедство между Украиной и Россией.

“Мы будем молиться о преодолении разделения украинской церкви. Мы будем молиться за патриарха КИРИЛЛА, чтобы Господь склонил его сердце к поиску настоящего понимания между российской и украинской церквами. Мы будем молиться о мире и добрососедстве между Украиной и Россией. Мы призываем к этой молитве всю нашу паству и всех православных христиан Украины”, - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ посетит Украину 27 июля - 5 августа.

О подготовке акций протеста во время его визита заявили УНА-УНСО, "Просвита", "Пора", Всеукраинское объединение "Свобода", Украинское православное братство святого апостола Андрея Первозванного.