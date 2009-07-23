Компания «Хенкель» поднялась на 20 позиций в списке самых доходных компаний

Компания «Хенкель» укрепила позиции в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний журнала Fortune Компания «Хенкель» поднялась на 20 позиций в ежегодном рейтинге 500 круп-нейших мировых компаний, который составляет авторитетное американское де-ловое издание Fortune. В общем зачете «Хенкель» переместилась с 468-го места, которое компания занимала в 2008 г., на 448-ое в 2009 г. Впервые в истории «Хен-кель» также попала в список компаний, которым удалось значительно увеличить прибыль, и разместилась на 36-ой позиции данного списка.

Каждый год авторитетный деловой журнал Fortune проводит исследование, посвященное опре-делению самых прибыльных мировых компаний, и публикует результаты данного исследования в виде рейтинга Fortune Global 500. В рейтинге 2009 г. международный производитель потреби-тельских товаров компания «Хенкель» переместилась на 20 позиций вверх и заняла 448-ую строчку рейтинга, что является лучшим результатом компании с 2001 г.

Компания «Хенкель» также вошла в список самых прибыльных компаний, заняв 36-ую позицию. В категории «Товары для дома и Средства личной гигиены» «Хенкель» разделила 3 место с американским производителем Kimberly-Clark после Procter & Gamble и L’Oréal.

Fortune Global 500 — это рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит оборот компаний, большинство из которых торгуют своими акциями на миро-вых биржах. В своем нынешнем формате исследование публикуется с 1995 г. и включает не только промышленные корпорации, но и банки, страховые компании и поставщиков финансо-вых услуг.

В этом году рейтинг, основанный на доходах, полученных в 2008 финансовом году, возглавила компания Royal Dutch Shell с выручкой в $458,4 млрд., за ней следуют ExxonMobil с 443 млрд. и Wal-Mart с 406 миллиардами.

В рейтинге представлены 140 американских компаний, 68 японских и 40 французских. Германия в Fortune Global 500 представлена 39 компаниями и занимает 4 место в рейтинге по данному критерию.

Компания «Хенкель» уже более 130 лет является лидером в области технологий и производства товаров, которые делают жизнь людей легче, лучше и прекраснее. Компания «Хенкель», вошедшая в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний журнала Fortune, работает в трех основных направлениях – «Моющие и чистящие средства», «Косметика и средства личной гигиены», «Клеевые технологии» (строительные смеси, бытовые, обойные и промышленные клеи, средства для обработки поверхностей). Более 52 000 сотрудников компании «Хенкель» в 125 странах мира каждый день в своей работе воплощают девиз "A Brand like a Friend.” В 2008 финансовом году объем продаж компании «Хенкель» составил 14,131 млрд. евро, скорректированная операционная прибыль составила 1, 460 млрд. евро.

В Украине компания «Хенкель» представлена двумя юридическими единицами – «Хенкель Украина» и «Хенкель Баутехник (Украина)». Наиболее широко известны следующие бренды компании: моющие и чистящие средства – Persil, Pur, Bref, Silan, Perwoll, Rex, Losk; косметика и средства личной гигиены – Fa, Taft, Sсhauma, GlissКur, Seborin, Palette, Brillance, Natural&Easy, Diademine; строительные смеси, бытовые и обойные клеи – Ceresit, Thomsit, Момент, Metylan, Pritt, Makroflex; промышленные клеи и средства для обработки поверхностей – Teroson, Liofol, Dorus, Technomelt, Optal, Loctite.