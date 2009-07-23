Руководство СП «Кребо» просит органы власти разобраться с ситуацией с захватом двух офисов компании

Киев. 23 июля. УНИАН. Руководство ЗАО СП «Кребо» просит органы власти разобраться с ситуацией с захватом двух офисов компании.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления ЗАО СП «Кребо» Петр СТОЛЯР, компания направила обращение в Кабинет министров, Верховную Раду, Секретариат Президента Украины, Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Министерство внутренних дел Украины «с требованием защитить ведущего оператора украинского рынка в сфере поставок авиационного топлива и заправки воздушных судов от произвола правоохранительных органов».

По словам П.СТОЛЯРА, в среду, 22 июля, в 9.30 вооруженные люди в масках и униформе захватили два офиса ЗАО СП «Кребо» в г. Кременчуге и в помещении гостиницы аэропорта «Борисполь». На униформе указанных лиц не было никаких опознавательных знаков. На требование работников ЗАО СП «Кребо» предъявить удостоверение и объяснить причины своих действий прибывшие представились сотрудниками СБУ и зачитали, якобы, решения Бориспольского районного суда. Оставшись в офисе, они начали осуществлять поиск документов, которые содержат конфиденциальную информацию.

П.СТОЛЯР отметил, что сегодня компания будет делать все возможное для обеспечения своевременной и в полном объеме заправки самолетов в аэропорту "Борисполь". При этом он подчеркнул, что если работа компании будет заблокирована, то это грозит отменой половины авиарейсов.

«Мы будем делать все для того, чтобы обеспечить аэропорт «Борисполь» и авиакомпании топливом и не допустить остановки (работы аэропорта – УНИАН), – сказал П.СТОЛЯР. - На сегодняшний день, если мы остановимся, то остановятся более 50% рейсов».

По информации П.СТОЛЯРА, среди партнеров ЗАО СП «Кребо» такие авиакомпании как «АэроСвит», KLM, Lufthansa, Air France, British Airways и некоторые другие.

Он сообщил, что существующих у компании запасов топлива хватит для обеспечения заправки самолетов на протяжении, ориентировочно, 5 дней.

«Дело в том, что нужно проводить и финансовые операции, проводить определенные платежи для того, чтобы поступало топливо, то есть докупать топливо. Пока, по количеству (топлива – УНИАН), которым мы сейчас располагаем для заправки самолетов, это около пяти дней», - отметил П.СТОЛЯР.

Справка УНИАН. ЗАО «Совместное украинско-голландское предприятие «Кребо» основано в 1994 году и занимается поставками авиатоплива.

11% СП «Кребо» владеет «Укртанафта», 78% акций принадлежит Movida International Holdings & Finance B.V (Нидерланлы).

СП «Кребо» закончило 2008 год с прибылью 20,4 млн. грн.

28 апреля 2009 г. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 265 млн. грн. ЗАО СП «Кребо», ЗАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл», которые занимаются реализацией авиатоплива с заправкой самолетов, и ГП «МА «Борисполь» за злоупотребление монопольным положением.