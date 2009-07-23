Представители местных органов самоуправления надеются, что депутаты преодолеют вето Президента на новый Бюджетный кодекс

Киев. 23 июля. УНИАН. Представители местных органов самоуправления надеются, что народные депутаты Украины преодолеют вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на новый Бюджетный кодекс.

Такое мнение было выражено сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в которой приняли участие председатель Черниговского облсовета, вице-президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, вице-президент Украинской ассоциации местных и региональных властей Наталия РОМАНОВА, председатель Совета сельских и поселковых председателей при Кабинете Министров Украины Богдан ГУСАК, Хотинский поселковый председатель (Сумская обл.) Нина МЕЛЬНИК, Теплицкий поселковый председатель (Винницкая обл.) Михаил РОДНИЦКИЙ, Лысянский поселковый председатель (Черкасская обл.) Александр ВЕЛЬБИВЕЦ.

«Есть шанс, что кодекс будет принят и будет преодолено вето Президента”, – сказала Н.РОМАНОВА.

При этом она сообщила, что представители местных органов самоуправления намерены добиваться позитивного голосования на завтрашнем внеочередном заседании Верховной Рады. Также представители мэров городов намерены принять участие в работе Согласительного совета, который состоится перед заседанием парламента, и на котором они будут просить депутатов преодолеть вето Президента на Бюджетный кодекс.

Как отметила Н.РОМАНОВА, ветированный Президентом закон значительно улучшил бы жизнь общин. Ведь документ непосредственно касается наполнения местных бюджетов. Согласно этому документу, на местный уровень предусматривалось поступление 60% доходов от предпринимательской деятельности, в 100%-ном объеме плата за землю, штрафные санкции и др.

«Я убеждена, что тот политик, который умеет слышать голос общины, голос людей (именно таким политиком является премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО), смог бы дать возможность местному самоуправлению почувствовать, что оно может предоставлять услуги людям», - сказала Н.РОМАНОВА.

Она напомнила, что на общем собрании Ассоциации городов Украины и общин было принято решение приехать в Киев на внеочередную сессию Верховной Рады Украины 24 июля и пикетировать парламент с требованием преодолеть президентское вето на новую редакцию Бюджетного кодекса.

В свою очередь председатель Совета сельских и поселковых председателей при Кабинете министров Украины Богдан ГУСАК сообщил, что законопроект был разработан специальной рабочей группой, состоявшей из представителей местных советов. Группа разработала соответствующие предложения, которые были поддержаны премьер-министром и воплощены в новом Бюджетном кодексе. «Мы обращались к Президенту, чтобы он поддержал закон, ведь он является политическим. Этот закон дает возможность решить неотложные проблемы сельских и поселковых общин на местном уровне», - отметил Б.ГУСАК.

При этом А.ВЕЛЬБИВЕЦ подчеркнул, что все 18 лет независимости на центральном уровне не слышали и не оказывали поддержку местному самоуправлению. Впервые в истории Украины встречу с представителями органов местного самоуправления инициировало правительство Ю.ТИМОШЕНКО.

«Впервые наши предложения и проблемы были услышаны на самом высоком уровне, были отработаны реальные механизмы наполнения местных бюджетов, - отметил А.ВЕЛЬБИВЕЦ. - Все эти наработки и предложения, вынесенные сельскими и поселковыми председателями, были учтены, сформулированы соответствующие проекты нормативно-правовых актов, постановления Кабмина и отображены в законе, который ветировал Президент».

Как отметил Лысянский поселковый председатель, он узнал о решении Президента в Ялте во время участия в работе Пятого Муниципального форума. Когда была озвучена информация о вето Президента, реакция всех мэров была однозначной - «возмущение и отчаяние», - сообщил он.

Участники пресс-конференции видят два оптимальных пути выхода из сложившейся ситуации: или Президент отзовет свое вето, или вето должна преодолеть Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция).

Законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

20 июля Президент ветировал данный закон и вернул документ в парламент со своими предложениями.