Президент должен распустить парламент, чтобы депутаты не могли влиять на ход избирательной кампании – эксперт

Киев. 23 июля. УНИАН. Эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен распустить парламент, чтобы народные депутаты не могли влиять на ход избирательной кампании.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в УНИАН.

А.ПАЛИЙ раскритиковал принятые в первом чтении изменения к закону о выборах Президента, отметив, что характер предложений свидетельствует, что Партия Регионов и Блок Юлии Тимошенко не отказались от своей идеи «поделить страну на двоих».

Также А.ПАЛИЙ считает, что изменения к закону, в частности, фактическая невозможность обжаловать результаты выборов, свидетельствуют, что инициаторы таких изменений готовят фальсификации в ходе избирательной кампании.

“Я уверен, что путь выхода из этой ситуации очень простой и заключается в том, что Президент должен осознать свою ответственность, должен осознать безответственность политиков, представленных в Верховной Раде, и понять, что такой парламент социально опасен для страны”, – отметил эксперт.

Он выразил убеждение, что в случае принятия в целом закона “О внесении изменений в Закон “О выборах Президента Украины” В.ЮЩЕНКО должен распустить парламент.

При этом, по словам эксперта, Президент должен одновременно обратиться в Конституционный суд по вопросу законности такого решения. “Понятно, что Конституционный суд находится в отпуске, потом он выходит из отпуска и рассматривает это представление пару месяцев, в это время избирательная кампания идет, и этот парламент уже не может навредить свободному волеизъявлению граждан”, - заметил А.ПАЛИЙ.