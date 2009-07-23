Жители Пуща-Водицы заявляют о бездействии милиции и Оболонской РГА в попытке лишения прав собственности на землю

Киев. 23 июля. УНИАН. Жители пгт. Пуща-Водица заявляют о бездействии правоохранительных органов Оболонского района Киева и должностных лиц Оболонской районной государственной администрации в ситуации с попыткой лишения их прав собственности на землю и недвижимость.

Об этом сообщил правозащитник, представитель интересов пострадавших жителей Пуща-Водицы Алисы ХУДОЛЕЙ и Надежды ТОЛМАЧЕВОЙ Александр ВОЗНЮК сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, прокуратура Оболонского района «не защищает интересы граждан, а лоббирует интересы частных структур путем подачи исков».

В частности, А.ХУДОЛЕЙ сообщила, что прокуратура Оболонского района подала иск на ее семью о лишении права собственности на землю (площадью 10 соток и 40 соток, находящихся в землепользовании) и дом, в котором проживает 5 человек, включая маленького ребенка и отца-инвалида. Она продемонстрировала необходимые документы, свидетельствующие о ее праве собственности на землю и дом.

А. ВОЗНЮК пояснил, что основанием для иска против жительницы Пуща-Водицы стало решение Киевгорсовета, который в 2006 году отвел земельный участок в этом поселке площадью 22 га частному предприятию. При этом в отведенную предприятию территорию вошел дом с участком А.ХУДОЛЕЙ.

По данным правозащитника, Оболонский райсуд решил дело в пользу прокуратуры. На сегодня, после подачи апелляции со стороны А.ХУДОЛЕЙ, дело направлено на повторное рассмотрение в суде.

В свою очередь Н.ТОЛМАЧЕВА сообщила, что ее хотят выселить из дома по ул. Краснофлотской, 5-б, где она прожила 36 лет. Всего в 1-этажном доме поквартирного заселения, площадь земельного участка под которым составляет около 50-60 соток, проживает 6 семей. Ранее он принадлежал санаторию «Первое мая», в 50-60-х годах имел статус общежития, а сегодня – статус жилого дома.

По ее словам, Оболонская райадминистрация не позволяет жителям дома приватизировать квартиры.

Н.ТОЛМАЧЕВА отметила, что 20 февраля представители Оболонской РГА составили акт и установили, что дом, в котором силами жильцов сделан ремонт, не пригоден к проживанию. При этом жители дома не пустили представителей районной власти в свои квартиры из-за опасений, что «статус домов сведут к нулевому и сделают дом непригодным для проживания».

Правозащитник отметил, что к таким схемам «дерибана земли» причастны депутаты от БЮТ, поскольку стоимость земли в поселке составляет 30-50 тыс. дол. за сотку.

По словам А.ВОЗНЮКА, сколько бы потерпевшие не обращались в правоохранительные органы, органы государственной власти, везде получали одни отписки.

«Мы делаем заявление, чтобы уволить с должности прокурора Оболонского района за его бездеятельность… А также с требованием привлечь судью Оболонского района Волкова к ответственности», - сказал он.