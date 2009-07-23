MoneyGram отмечает перспективность украинского рынка денежных переводов
Киев. 23 июля. УНИАН. Международная компания по предоставлению услуг денежных переводов MoneyGram Internation отмечает перспективность украинского рынка денежных переводов.
Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления MoneyGram Internation Памела ПЕТСЛИ, даже в условиях кризиса бизнес MoneyGram в Укриане демонстрирует рост.
«Украина является очень важным рынком для нас, как и остальные страны СНГ. Даже в условиях кризиса мы видим, что наш бизнес здесь растет» - отметила П.ПЕТСЛИ.
По ее словам на сегодня 12% всех входящих денежных переводов в Украину, и в частности 42% переводов из России осуществляются через систему MoneyGram. В целом же за последний год бизнес MoneyGram в Украине вырос на 20%.
П.ПЕТСЛИ подчеркнула, что именно переводы из России на сегодня является для компании наиболее перспективным направлением развития в контексте развития бизнеса в Украине. Увеличивать свою долю на данном сегменте рынка компания намерена прежде всего за счет расширения линейки продуктов, а также конкурентоспособной тарифной политики.
Кроме того, по ее словам не малую роль в развитии бизнеса MoneyGram занимает сотрудничество с украинской компанией ProFIX, работающей в сегменте технологий банковского обслуживания с целью внедрения сервиса денежных переводов в ряде стран СНГ.
Как сообщила П.ПЕТСЛИ, на сегодня Украина занимает восьмое место в мире по входящим из других стран платежам. При этом особо важна роль Украины как страны, в которую направляется основной объем денежных платеже из России, а та, в свою очередь занимает третье место по исходящим платежам. Первое место по исходящим платежам занимает США, второе Саудовская Аравия.
«Украина в этом отношении критически важна по получению платежей из России, США и Западной Европы» - отметила П.ПЕТСЛИ.
Как отметил региональный директор в странах СНГ и Израиле MoneyGram International Ltd. Петр ГНАТЮК, это первый визит руководства MoneyGram International в Украину, что в очередной раз говорит о важности украинского рынка для компании.
В целом П.ГНАТЮК подчеркнул, что сегодня общий рынок денежных переводов переживает этап спада. При этом по некоторым странам наблюдается и рост рынка.
«Если смотреть например из России в Украину, то российский рынок денежных переводов уменьшился приблизительно на 30% по сектору в целом. Если смотреть на другие страны, то например из Италии в Украину растет (объем денежных переводов – УНИАН) несмотря на кризис, из Испании в Украину падает, потому что в Испании очень серьезные экономические проблемы. Из США в Украину рынок растет больше чем на 20%» - сообщил П.ГНАТЮК.
Кроме того он подчеркнул, что сегодня наблюдается тенденция к увеличению объемов денежных переводов из Украины в страны Европы. Данную тенденцию П.ГНАТЮК объясняет массовыми увольнениями в европейских странах и необходимостью получения украинцами, которые ранее выехали в Европу на заработки, денежной помощи от родственников в Украине.
Справка УНИАН. MoneyGram Internation – одна из ведущих мировых компаний, работающих в сфере денежных переводов. Глобальная сеть MoneyGram Internation насчитывает более чем 180 тыс. агентских пунктов в 190 странах и территориях. Сеть компании включает предприятия розничной торговли, международные почтовые отделения и финансовые учреждения. В Украине компания работает с 77 банками-партнерами.