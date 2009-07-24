Поиск на UKR.NET «находчивее»

Поисковая панель «4 в 1» на UKR.NET подскажет варианты поисковых запросов.

Кто сегодня не пользуется поиском информации в Сети - от прогноза погоды в своем городе до диковинных заграничных товаров или редких книг?

Поисковая панель «4 в 1» на UKR.NET объединила четыре поисковые системы, которые вместе обрабатывают более 90% поисковых запросов украинских пользователей Сети. А теперь она еще предлагает им «выпадайку» - выпадающий список наиболее вероятных и популярных словосочетаний, который появляется после ввода первых букв запроса.

«Выпадайка» экономит время на введение запроса, позволяет точнее его сформулировать и выбрать верный вариант написания, подсказывает возможные варианты интересующего Вас запроса. Особенно пригодится в случаях, когда Вы не помните или не знаете точно, как называется то, что ищете.

Для того, чтобы увидеть подсказку, достаточно просто ввести несколько первых букв запроса в поисковую строку, а дальше «дело техники» - остается только выбрать один из вариантов из «выпадайки».