В КИУ считают, что Ющенко будет иметь полное право применить вето к закону о выборах Президента

12:50, 24 июля 2009
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Киев. 24 июля. УНИАН. В Комитете избирателей Украины считают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет иметь полное право применить вето к изменениям в Закон “О выборах Президента Украины” в случае их принятия в предложенном виде.

Такое мнение высказал председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что сегодня парламент планирует рассмотреть во втором чтении вышеупомянутый законопроект. По его словам, в экспертной среде даже нет дискуссии и все соглашаются, что этот законопроект в отдельных частях является недемократическим и создает условия для манипуляций и даже фальсификаций.

А.ЧЕРНЕНКО положительно оценил решение профильного комитета исключить проголосованную в первом чтении норму о формировании избирательных комиссий из представителей парламентских фракций. В то же время, он отметил, что в проекте есть много предложений, которые вызывают обеспокоенность. Среди прочего, он напомнил, что проект предусматривает фактическую невозможность обжаловать результаты выборов. “Если бы такая норма существовала в 2004 году, президентом был бы Виктор ЯНУКОВИЧ”, - отметил он, подчеркнув, что не хочет обидеть сторонников лидера Партии регионов, а имеет в виду то, что было бы не возможно провести третий тур выборов.

Напоминая о других нормах, которые вызывают обеспокоенность у Комитета избирателей Украины, А.ЧЕРНЕНКО отметил, что в случае их принятия у Президента будет “полное моральное и юридическое право” применить вето к данному закону.

В то же время он не исключил, что в парламенте будут достаточно голосов для преодоления этого вето, в частности он считает, что верхушка Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко уже договорились об этом. А.ЧЕРНЕНКО надеется только на то, что при помощи давления общественности рядовые члены фракций не будут голосовать за преодоление этого вето.

 

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