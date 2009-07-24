Юристы предлагают отложить на определенное время внесение изменений в Конституцию Украины

Киев. 24 июля. УНИАН. Юристы предлагают до момента установления стабильности в стране отложить любые инициативы по внесению изменений в Конституцию Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители адвокатского объединения “АКТИО”.

В частности, адвокат Светлана КУСТОВА предложила на некоторое время установить мораторий на внесение конституционных изменений. Она отметила, что никто не отрицает необходимость внесения изменений в Основной Закон, в частности в положения, регулирующие проведение выборов, деятельность местного самоуправления и другие. Вместе с тем, по ее мнению, нельзя вносить изменения в Конституцию в период избирательной кампании, поскольку тогда представители парламентских политических сил пытаются провести максимально выгодные лишь для себя предложения, а не думают об интересах общества. “Политические игроки должны научиться играть по существующим правилам, и писать правила не для себя, а для общества”, – сказала она.

С.КУСТОВА также заметила, что внесенные в это время конституционные изменения будут иметь значительно больше отрицательных, чем положительных последствий. По ее словам, это связано с тем, что изменения принимаются наспех, без детального обсуждения. Юрист считает, что необходимо тщательным образом рассмотреть и согласовать все имеющиеся предложения, в частности, сделать это в экспертной среде, и только после наступления стабильности в стране вернуться к этому вопросу. “Необходимо прекратить проводить опыты на народе и государстве”, – сказала она.