УНА-УНСО и воины-афганцы предостерегают от попыток устроить провокации во время визита в Украину Патриарха Кирилла

Киев. 24 июля. УНИАН. Украинская Национальная Ассамблея - Украинская Народная Самооборона (УНА-УНСО) и воины-афганцы предостерегают от попыток устроить провокации во время визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА.

Об этом идет речь в совместном заявлении Украинского союза ветеранов Афганистана и УНА-УНСО, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН.

Авторы документа отмечают, что у них есть информация, что во время визита в Украину Патриарха КИРИЛЛА “готовятся провокационные группы разного толка, среди них есть и такие, которые должны действовать как “псевдоУНСО”.

В заявлении подчеркивается, что подобные действия являются недопустимыми, особенно со стороны священнослужителей. “Не хотим верить, что это может идти от священнослужителей, тех, кто в первую очередь должен заботиться о мире и покое, а не действовать на возмущение среди мирян”, - отмечают авторы заявления.

Они допускают, что за такими планами стоят политические силы, в том числе и внешние, которые не желают добра и мира нашей стране, “через электоральное интриганство добиваются раскола украинского общества”.

Поэтому Украинский союз ветеранов Афганистана и УНА-УНСО выступают сообща для избежания каких-либо провокаций в ходе визита Патриарха КИРИЛЛА в Украину.

“Призываем наших соотечественников воздержаться от неправомерных действий, не поддаваться на провокации. Украина – демократическое многоконфессионное государство, где каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Однако действия наших соотечественников должны быть цивилизованными, как и надлежит древней этнокультурной нации”, - отмечается в заявлении.

Присутствующий на пресс-конференции представитель Украинского союза ветеранов Афганистана Владимир СИРОШТАН сообщил, что его организация совместно с УНА-УНСО будет создавать группы оперативного реагирования, чтобы не допускать никаких провокаций. “У нас будет взаимодействие”, - заметил он и добавил: “Реагировать будем на все, не глядя, кто это делает - украинцы, казаки, русские...” Представитель УНА-УНСО Руслан ЗАЙЧЕНКО добавил, что они будут делать все, чтобы провокаторов не было, а если они появятся, то постараються быстро их нейтрализовать. Они еще раз подчеркнули, что необходимо продемонстрировать европейскость и цивилизованность нашей страны по отношению к гостям.

Р.ЗАЙЧЕНКО в то же время сообщил, что УНА-УНСО планирует провести мирные пикеты против визита Патриарха КИРИЛЛА. Он подчеркнул, что они будут мирными, и о времени и месте проведения заранее предупреждены стражи порядка. По его словам, в УНСО не допустят, чтобы выражение своей позиции превратилось в “мордобой”, даже если позиции будут совпадать: “мы панькаться не будем, пусть он хоть весь будет увешан тризубом”.

В.СИРОШТАН заметил, что на каждом мероприятии будут работать их группы, и об этом поставлены в известность правоохранительные органы Украины.