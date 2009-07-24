В Киеве презентовано издание о формировании у военнослужащих здорового образа жизни

Киев. 24 июля. УНИАН. В Киеве состоялась презентация издания “Інформаційний порадник з формування прихильності до здорового способу життя і безпечної поведінки серед військовослужбовців та працівників Збройних сил і правоохоронних органів України”.

Презентация издания состоялась сегодня в УНИАН.

“Практическое пособие рассчитано на профессиональную подготовку личного состава ведомств-партнеров. Ожидается, что оно станет учебным пособием для 500 тысяч представителей Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и Государственной пограничной службы”, - сказал руководитель проекта Программы развития ООН “Предупреждение ВИЧ/СПИД среди военнослужащих и работников правоохранительных органов Украины” Влад ОСТРЯНСКИЙ.

По его словам, впервые такое пособие подготовлено усилиями всех силовых структур Украины.

В.ОСТРЯНСКИЙ также сообщил, что реализация проекта ПРООН “Предупреждение ВИЧ/СПИД среди военнослужащих и работников правоохранительных органов Украины” дважды продлевалась в Украине.

“Через два месяца этот проект будет завершен. Но мы смогли достичь положительных результатов”, - считает он.

В свою очередь, начальник управления воспитательной работы Главного управления ВВ МВД Украины подполковник Василий МОЛДАВЧУК добавил, что за время реализации проекта подготовлено 300 тренеров для просветительской работы среди военнослужащих.