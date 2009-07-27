«УКРНЕТ» запустил букмарклет, который добавляет сайты в закладки в один клик и с любого места

«УКРНЕТ» запустил букмарклет – ссылку, которая добавляет сайты в закладки на UKR.NET одним кликом и с любой точки в Интернете.

Добавлять сайты в закладки на UKR.NET можно уже привычным способом: выбрав соответствующий пункт в меню сервиса и заполнив форму добавления закладки. Компания «УКРНЕТ» предложила украинским интернет-пользователям еще один способ – букмарклет.



Букмарклет - ссылка, которая добавляет интересные страницы в твои закладки на UKR.NET одним кликом - достаточно единожды перетащить ссылку на панель браузера со страницы http://zakladki.ukr.net. А дальше – просто кликай на нее, когда находишь интересный сайт.

