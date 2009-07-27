Визит Патриарха Кирилла в Украину определенным образом заполитизирован – эксперт

Киев. 27 июля. УНИАН. Политические спекуляции, существующие сегодня вокруг визита в Украину Предстоятеля РПЦ Патриарха КИРИЛЛА с разных сторон, чрезвычайно вредят становлению Единой поместной православной церкви в Украине.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил эксперт Института внешней политики Дипломатической академии Украины Александр ПАЛИЙ.

По его словам, визит КИРИЛЛА в Украину не должен так возбуждать общество, как это происходит сегодня. “Если в эту деликатную сферу привносят свое слово политики, тогда церковь чрезвычайно сильно теряет как социальный институт и теряет как институт религиозный”, - добавил эксперт.

А.ПАЛИЙ напомнил, что Патриарх заверял, что его визит никоим образом не связан с вмешательством во внутреннюю политику нашей страны. “Эта позиция является правильной, если она подкрепляется делами. Пока что такая позиция не подтверждается, к сожалению, как с российской, так и с украинской стороны. Пока здесь много политики”, - сказал политолог. Он объяснил это тем, что визит российских байкеров в Крым, который состоялся недавно, был “освящен именно КИРИЛЛОМ”. “Все эти люди приехали в Севастополь с российскими флагами, выкрикивали шовинистические лозунги, якобы с благословения российского Патриарха”, - сказал эксперт. Кроме того, добавил А.ПАЛИЙ, перед своим визитом Патриарх КИРИЛЛ заявил, что для Украины не нужна Единая поместная православная церковь. “Я уверен, что такое его заявление является неуместным, поскольку большинство украинского населения выступает за создание такой церкви”, - отметил он. Эксперт заметил, что украинский народ, как и все другие народы, имеет право на свою Единую поместную православную церковь, которая будет выполнять социальную функцию, а не политическую функцию зарубежных держав.