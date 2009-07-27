Кто больше всего пострадал от кризиса
Наименее востребованными работниками в I полугодии 2009 года стали специалисты в области телекоммуникаций и связи, переводчики и турагенты. Таковы данные Рейтинга наименее востребованных специалистов I полугодия 2009 года, составленного сайтом по трудоустройству JOB.ukr.net. Востребованность работников определялась по соотношению количества вакансий к количеству резюме. В расчет также принималась динамика снижения зарплат специалистов за полгода.
На одно вакантное место в области телекоммуникаций и связи в течение полугода претендовало 2,4 специалиста. Пик спроса пришелся на май и июнь. Тогда на одно вакантное место в этой сфере претендовали 3,4 и 3 специалиста соответственно.
На втором месте — переводчики. На одно вакантное место в сфере переводческой деятельности претендовало 2,3 специалиста. Пик невостребованности этих специалистов пришелся на январь, май и июнь. Тогда на одно место претендовало 2,9 специалиста. Кроме того, у переводчиков за последних полгода снизились зарплаты на 22%.
Третье место занимают специалисты в области гостиничного хозяйства и туризма. На одну вакансию в этой отрасли в течение полугодия претендовало 2,3 специалиста. Самым сложным месяцем для этих специалистов стал январь. Тогда на одно вакантное место претендовало 4,1 специалиста. В марте и апреле, в преддверии курортного сезона, спрос на администраторов гостиниц, горничных, турагентов вырос, и на каждую из этих должностей претендовало уже 1,4 и 2 специалиста соответственно. Тогда же им стали предлагать и более высокие зарплаты: в среднем, на 23%. Однако из-за снижения туристической активности в этом сезоне без работы осталось много обслуживающего персонала гостиниц и турагентов.
В целом в I полугодии на одну вакансию приходилось 1,1 резюме.
Рейтинг был составлен по результатам анализа 120 тыс. вакансий и 136 тыс. резюме, которые были размещены на сайте в течение I полугодия 2009 года.
Рейтинг наименее востребованных специалистов I полугодия 2009 года:
Профессия Кол-во претендентов на место Изменение размера зарплат, июнь по отношению к январю, %
1 Специалисты в области телекоммуникаций и связи 2,4 4
2 Переводчики 2,3 -22
3 Специалисты в области гостиничного хозяйства, туризма 2,3 23
4 Юристы 2,2 -20
5 Секретари, ассистенты руководителя 2,1 7
6 Бухгалтеры, финансисты, банковские работники, аудиторы 2,1 -25
7 Логисты, водители 2 -19
8 Строители, архитекторы 1,9 -11
9 Работники СМИ 1,8 -27
10 HR-менеджеры 1,6 -6
11 Охранники 1,6 5
12 Дизайнеры, работники полиграфии 1,4 -40
13 Специалисты индустрии развлечений и шоу-бизнеса 1,3 39
14 Системные администраторы 1,3 11
15 Топ-менеджеры 1,2 -27
16 Инженеры-технологи 1,1 106
17 Преподаватели, бизнес-тренеры 1,1 -19
18 Маркетологи, рекламисты, PR-специалисты 1 -36
По данным сайта по трудоустройству JOB.ukr.net