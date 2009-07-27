Кто больше всего пострадал от кризиса

Наименее востребованными работниками в I полугодии 2009 года стали специалисты в области телекоммуникаций и связи, переводчики и турагенты. Таковы данные Рейтинга наименее востребованных специалистов I полугодия 2009 года, составленного сайтом по трудоустройству JOB.ukr.net. Востребованность работников определялась по соотношению количества вакансий к количеству резюме. В расчет также принималась динамика снижения зарплат специалистов за полгода.

На одно вакантное место в области телекоммуникаций и связи в течение полугода претендовало 2,4 специалиста. Пик спроса пришелся на май и июнь. Тогда на одно вакантное место в этой сфере претендовали 3,4 и 3 специалиста соответственно.

На втором месте — переводчики. На одно вакантное место в сфере переводческой деятельности претендовало 2,3 специалиста. Пик невостребованности этих специалистов пришелся на январь, май и июнь. Тогда на одно место претендовало 2,9 специалиста. Кроме того, у переводчиков за последних полгода снизились зарплаты на 22%.

Третье место занимают специалисты в области гостиничного хозяйства и туризма. На одну вакансию в этой отрасли в течение полугодия претендовало 2,3 специалиста. Самым сложным месяцем для этих специалистов стал январь. Тогда на одно вакантное место претендовало 4,1 специалиста. В марте и апреле, в преддверии курортного сезона, спрос на администраторов гостиниц, горничных, турагентов вырос, и на каждую из этих должностей претендовало уже 1,4 и 2 специалиста соответственно. Тогда же им стали предлагать и более высокие зарплаты: в среднем, на 23%. Однако из-за снижения туристической активности в этом сезоне без работы осталось много обслуживающего персонала гостиниц и турагентов.

В целом в I полугодии на одну вакансию приходилось 1,1 резюме.

Рейтинг был составлен по результатам анализа 120 тыс. вакансий и 136 тыс. резюме, которые были размещены на сайте в течение I полугодия 2009 года.

Рейтинг наименее востребованных специалистов I полугодия 2009 года:

Профессия Кол-во претендентов на место Изменение размера зарплат, июнь по отношению к январю, %

1 Специалисты в области телекоммуникаций и связи 2,4 4

2 Переводчики 2,3 -22

3 Специалисты в области гостиничного хозяйства, туризма 2,3 23

4 Юристы 2,2 -20

5 Секретари, ассистенты руководителя 2,1 7

6 Бухгалтеры, финансисты, банковские работники, аудиторы 2,1 -25

7 Логисты, водители 2 -19

8 Строители, архитекторы 1,9 -11

9 Работники СМИ 1,8 -27

10 HR-менеджеры 1,6 -6

11 Охранники 1,6 5

12 Дизайнеры, работники полиграфии 1,4 -40

13 Специалисты индустрии развлечений и шоу-бизнеса 1,3 39

14 Системные администраторы 1,3 11

15 Топ-менеджеры 1,2 -27

16 Инженеры-технологи 1,1 106

17 Преподаватели, бизнес-тренеры 1,1 -19

18 Маркетологи, рекламисты, PR-специалисты 1 -36

По данным сайта по трудоустройству JOB.ukr.net