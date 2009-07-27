Компания «Хенкель» стала обладателем двух почетных наград

Международный производитель потребительских товаров компания «Хенкель» завоева-ла награды двух престижных конкурсов в США. Четвертый раз подряд компания получи-ла платину за годовой отчет в категории «Потребительские товары. Товары для дома и Средства личной гигиены» в конкурсе, организованном Лигой американских специали-стов по коммуникациям (League of American Communications Professionals (LACP)).

Кроме того, новый обучающий фильм «Хенкель», посвященный стратегии построения бренда, также был удостоен золота The Stevie International Business Awards, престижного международного конкурса в сфере бизнеса.

Годовой отчет компании «Хенкель» за 2008 г. получил первое место в категории «Потребитель-ские товары. Товары для дома и Средства личной гигиены» в конкурсе Vision Award, организо-ванном Лигой американских специалистов по коммуникациям, обойдя конкурентов - Beiersdorf, Procter & Gamble и Unilever.

Жюри, в состав которого входят международные эксперты по коммуникациям, оценили годовой отчет компании 98 баллами из 100 возможных. Интервью Каспера Рорстеда, глава правления компании «Хенкель», и г-н Альбрехта Войсте, председателя комитета акционеров и наблюда-тельного совета, также получило дополнительную серебряную награду в категории «Лучшее письмо-обращение к акционерам»

В заключении жюри говорится: «Годовой отчет компании «Хенкель» производит великолепное первое впечатление, оформление и интервью отличные». Жюри также высоко оценило стиль изложения, представление финансовой части, креативность подачи, четкость изложения клю-чевых сообщений и информативность, а также детальное содержание и удобную постраничную навигацию.

Vision Awards, присуждаемая Лигой американских специалистов по коммуникациям, получила международное признание как авторитетная награда в области оценки качества финансовой отчетности компаний. В общей сложности, на соискание Vision Awards Лиги американских спе-циалистов по коммуникациям было подано более 3 500 отчетов из более чем 20 стран мира.

Компания «Хенкель» также была удостоена высокой оценки международного престижного кон-курса в сфере бизнеса The Stevie International Business Awards. Обучающий фильм компании «Как стать профи корпоративного брендинга за 7 минут» получил наивысшую награду «золото» в категории «Ориентация».

Созданный для сотрудников и агентств, обучающий ролик в занимательной и визуально при-влекательной манере рассказывает о базовых принципах стратегии построения бренда компа-нии «Хенкель», видении и ценностях компании, а также о наиболее важных правилах, которыми руководствуется компания в сферах корпоративной идентичности и дизайна.

The Stevie Awards – международный конкурс в сфере бизнеса, в рамках которого жюри оцени-вает и награждает компании и организации во многих категориях. В этом году на конкурс было подано более 1 700 заявок из более чем 30 стран.

“Henkel - A Brand like a Friend”. Компания «Хенкель» уже более 130 лет является лидером в области технологий и производства товаров, которые делают жизнь людей легче, лучше и прекраснее. Компания «Хенкель», вошедшая в рейтинг 500 крупнейших мировых компаний журнала Fortune, работает в трех основных направлениях – «Моющие и чистящие средства», «Косметика и средства личной гигиены», «Строительные смеси, бытовые и обойные клеи и технологии». Более 52 000 сотрудников «Хенкель» в 125 странах мира каждый день в своей работе воплощают девиз компании "A Brand like a Friend.” В 2008 финансовом году объем продаж компании «Хенкель» составил 14,131 млрд. евро, операционная прибыль составила 1 460 млн. евро.

В Украине компания «Хенкель» представлена двумя юридическими единицами – «Хенкель Украина» и «Хенкель Баутехник (Украина)». Наиболее широко известны следующие бренды компании: моющие и чистящие средства – Persil, Pur, Bref, Silan, Perwoll, Rex, Losk; косметика и средства личной гигиены – Fa, Taft, Sсhauma, GlissКur, Seborin, Palette, Brillance, Natural&Easy, Diademine; строительные смеси, бытовые и обойные клеи и технологии – Ceresit, Thomsit, Момент, Metylan, Pritt, Makroflex; промышленные клеи и средства для обработки поверхностей – Teroson, Liofol, Dorus, Technomelt, Optal, Loctite.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Татьяна Василенко, Менеджер корпоративных коммуникацийкомпании «Хенкель» в Украине«Хенкель Украина», Тел.: +38 044 569 96 22 Факс: +38 044 569 96 01 e-mail: tatyana.vasilenko@ua.henkel.com

Анна Сердюк, Менеджер PR-проектов компании «Хенкель» в УкраинеWillard Public Relations, Тел. +38 044 502 30 05 Факс: +38 044 501 23 42 e-mail: anna.serdyuk@twg.com.ua