Эксперты считают, что сегодня основные политические процессы переместились из Киева в регионы

Киев. 29 июля, УНИАН. Сегодня основные политические процессы переместились из Киева в регионы, и именно региональные элиты определяют во многом то, по какому пути будет развиваться Украина.

К такому выводу пришли эксперты Киевского института проблем управления имени Горшенина, проведя комплексное изучение процессов, имеющих место в жизни регионов страны.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, по мнению экспертов, региональные элиты являются «законодателями мод» не только на местном уровне – сложная система лоббирования региональных интересов приводит к коррекции общестрановой политики.

Это произошло вследствие ряда факторов, среди которых: разбалансированность центральной власти и неспособность её к созданию единого центра принятия решений; фактическое разрушение исполнительной вертикали и исполнительской дисциплины; необходимость поиска действенных механизмов самозащиты в условиях действия рейдерских схем и отсутствия гарантий для бизнеса; ликвидация естественных «лифтов» для продвижения интересов региональных элит на общегосударственный уровень, считают эксперты. В этих условиях, по их мнению, региональные элиты, предоставленные сами себе, начали искать пути усиления собственных позиций и защиты собственных интересов. В силу ослабления центральной власти это привело к усилению регионального фактора, уверены эксперты.

Также эксперты обращают внимание, что в регионах происходит объединение политиков и групп, ранее занимавших непримиримые позиции из-за своей причастности к тем или иным политическим партиям.

В частности, по словам специалистов Института Горшенина, в регионах зачастую стираются грани между сторонниками Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, «Нашей Украины» либо же причастность к тому или иному проекту становится условной. Это, как считают эксперты, объясняется несоответствием программных целей тех или иных сил, их идеологических установок реальным интересам региональных элит и населения региона. Особенно это актуально в преддверии мэрских выборов.

При этом в Институте навели пример города Харьков. В частности, по словам экспертов, «если ещё год назад город был ареной борьбы между четырьмя группами влияния (ДОБКИНА – КЕРНЕСА, ФЕЛЬДМАНА, АВАКОВА-ЮЩЕНКО, ЧЕРНОВА – ШЕНЦЕВА, соответственно ориентирующихся на Партию регионов, БЮТ, «Нашу Украину» и часть регионалов, занимающих «особую позицию»), то сегодня можно говорить о стирании противоречий между первыми тремя группами». Так, по мнению экспертов, «Михаил ДОБКИН, Арсен АВАКОВ, Александр ФЕЛЬДМАН, оставаясь формально в своих политических структурах, фактически создают треугольник, бесконфликтность которого является залогом мирного и стабильного развития региона».

***Институт Горшенина с 2006 года внедряет программу комплексных исследований региональных процессов. С этой целью Институт Горшенина открыл свои представительства во всех городах-миллионниках, на очереди – открытие филиалов во Львове и Автономной Республике Крым. Также Институт Горшенина создал ряд региональных и общестрановых медиа-проектов (информационные агентства «Новый Мост», «Мост-Харьков», «Мост-Одесса», газета «Левый берег»). Регулярно проводятся социологические опросы с углублённым изучением настроений общественности в отдельно взятых регионах и в целом в Украине. Также проводятся экспертные вопросы, интервьюирование лидеров общественного мнения, систематизация информации о деятельности региональных элит.