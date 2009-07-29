В Киеве презентовали общественную инициативу противодействия распространению через интернет порнографии

Киев. 29 июля. УНИАН. В Киеве состоялась презентация общественной инициативы противодействия распространению порнографии и услуг проституции через Интернет-сеть.

Общественную кампанию “БОРДЕЛЬ.NET" на пресс-конференции в УНИАН представила лидер женского движения “Femen”, которое уже год работает в программе “Украина – не бордель” против секс-туризма и проституции в Украине, Анна ГУЦОЛ и хакер Дмитрий ГОЛУБОВ.

А.ГУЦОЛ отметила, что целью программы противодействия засилью индустрии секса в интернете является установление контроля над сайтами, которые предлагают секс-услуги, путем объединения усилий интернет-сообществ Украины, поисковых систем и хостинговых компаний.

“В рамках программы “БОРДЕЛЬ.NET" мы, в первую очередь, обращаемся к поисковым системам, которые работают на территории Украины, и просим их разработать и внедрить программу блокирования информации на соответствующие запросы, например, “девушки в Украине”, “проституция в Украине”, - сообщила А.ГУЦОЛ.

Соответствующие письма ко всем поисковым системам, по ее словам, будут отправлены уже сегодня. Если не будет соответствующей реакции на эти письма, то активисты планируют начать более решительные мероприятия и действия. “В первую очередь, у нас относительно поисковых систем будут акции протеста”, - сообщила А.ГУЦОЛ. В то же время она выразила надежду, что к их обращению прислушаются: “Я думаю, что это не тяжело, ввести такую программу, потому что на каждый запрос есть всегда контекстная реклама, то есть это их ресурс, они умеют с ним обращаться. Они должны выразить свою моральную позицию относительно того, что выдает их поисковая система”.

Что касается сайтов, которые размещают информацию о проституции и порно, Д.ГОЛУБОВ проинформировал, что его коллегами разработана и сейчас проходит тестирование программа “Украина – не бордель”, которая будет блокировать и не давать возможности открыть интернет-страницы с вредной для психики или здоровья аморальной информацией.

“Это будет так называемый фильтр. Каждый человек сможет установить эту программу”, - заверил он.

Разработчики программы уже имеют определенный перечень “явно откровенных” сайтов о проституции и порноиндустрии, продаже соответствующих услуг, информацию о международных хостингах, и они включены в программу. Кроме того, предусматривается, что программа будет при необходимости обновляться.

“Мы сделаем все возможное, чтобы эти хостинги попали в списки нашей программы, и десятки тысяч их клиентов не смогут зайти на их сайт и воспользоваться их услугами”, - заверил Д.ГОЛУБОВ.

На пресс-конференции хакер также выразил убеждение, что необходимо на законодательном уровне разрешить спецслужбам, общественным организациям применять “дос атаку” (виртуальный терроризм) на все ресурсы, которые негативно влияют на имидж Украины, несут угрозу национальной безопасности, наносят вред здоровью и психике украинских граждан, в частности, детей.

Данную программу можно будет скачать бесплатно уже через несколько недель, в частности с сайта “Femen”. Она будет “весить” приблизительно 200-300 килобайт.

“Программа разработана. Сейчас она тестируется. Я считаю, что в ближайшие недели она появится в Интернете, и каждый сможет ее скачать и пользоваться ею”, - сообщил Д.ГОЛУБОВ.

Он согласился с журналистами, что уже существуют аналоги программы, но отметил, что они менее функциональны и не бесплатны - стоят приблизительно 25 долларов.

Активисты планируют распространять новую программу также через компьютерные магазины.

В свою очередь, А.ГУЦОЛ озвучила предложение государственным органам взять эту программу для установки, например, в компьютерных классах школ, в офисах, компьютерных клубах.