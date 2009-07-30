В КИУ допускают, что события вокруг украинских наблюдателей в Молдове являются ”частью политтехнологии” власти

Киев. 30 июля. УНИАН. В Комитете избирателей Украины допускают, что препятствование работе и депортация из Молдовы граждан Украины из состава миссии международных наблюдателей за проведением внеочередных парламентских выборов является ”частью предвыборной политтехнологии” нынешней молдавской власти.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал руководитель Миссии наблюдения ЕNЕМО (Европейской сети организаций по наблюдению за выборами) в Молдове Сергей ТКАЧЕНКО.

По его словам, предвыборная программа правящей сегодня в Молдове партии коммунистов строилась на основе тезисов о стабильности, недопущении беспорядков и экспорта всевозможных “цветных” революций. А учитывая известные события “Оранжевой революции” в нашем государстве, предположил он, украинцы и были представлены молдавской властью в образе врага.

Просматривая передачи молдавского телевидения накануне выборов, рассказал С.ТКАЧЕНКО, наблюдатели видели, что события, связанные с наблюдателями, являются главными в информационных сообщениях местных СМИ. При этом, отметил он, их представляли как людей, которые прибыли с целью дестабилизировать ситуацию накануне выборов.

“Фактически, этой миссией мы стали частью их предвыборной политической технологии. Если они (власть Молдовы - УНИАН) к чему-то апеллируют, то они должны показать эту угрозу. Поэтому из нас попробовали сделать такую угрозу стране”, - сказал С.ТКАЧЕНКО.

Он считает, что на их месте могла быть любая другая миссия наблюдателей. “Просто для власти Молдовы миссия ЕNЕМО является наиболее характерной, поскольку это не межправительственная делегация, а представители общественных организаций из 16 стран”, - считает эксперт.

Кроме того, отметил С.ТКАЧЕНКО, наблюдателям от миссии стали угрожать неизвестные люди, из-за чего руководство решило свернуть работу и из соображений безопасности вернуть наблюдателей в свои страны.

Председатель правления КИУ Александр ЧЕРНЕНКО, со своей стороны, подчеркнул, что объяснить действия молдавской власти в целом тяжело, и назвал их “абсурдными”. Он сообщил, что 22 июля ЦИК Молдовы принял решение разрешить ЕNЕМО наблюдать за выборами, 24 июля были аккредитованы 53 человека из 140 заявленных, а уже 27 июля, в последний день аккредитации, остальным наблюдателям было отказано. Более того, представителей Грузии вообще не выпустили из аэропорта, даже аккредитованных ЦИК, и вернули на родину. А украинские граждане были задержаны миграционной службой и полицией и также депортированы из республики.

По оценкам А.ЧЕРНЕНКО, представители власти действовали “спонтанно, не организовано, в телефонном режиме”. Никаких разъяснений таких действий, по его словам, наблюдатели не получили. Он рассказал, что только секретарь ЦИК Молдовы назвал наблюдателей миссии ЕNЕМО “ненадежными и нежелательными”, а председатель ЦИК - “уголовниками, причастными к организации “цветных” революций”.

Как отметил А.ЧЕРНЕНКО, в миссии были представители и других стран – России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и других, однако были задержаны и депортированы только украинцы и грузины. Учитывая это, он считает, что в борьбе с “экспортерами революций” молдавская власть, чувствуя утрату поддержки населения, показывала, что она сильная и успешно борется с деструктивными элементами.

Руководители Комитета избирателей Украины также отметили, что граждане Молдовы в целом очень хорошо восприняли международных наблюдателей, как и представители власти в регионах. Но после телефонных звонков “сверху” позиция местных руководителей резко менялась и они требовали от украинцев покинуть территорию их страны.

В КИУ считают, что на такие действия молдавской стороны обязательно должна быть реакция украинской власти. По их мнению, Киев должен, как минимум, требовать от Кишинева официального объяснения событий, которые произошли с гражданами Украины в Молдове накануне парламентских выборов.

Как сообщалось, утром 28 июля полиция Молдовы задержала шесть граждан Украины из состава миссии международных наблюдателей за проведением внеочередных парламентских выборов за нарушение миграционных правил. Позже их отпустили, обязав в течение суток покинуть территорию страны.